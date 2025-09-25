Romain Grosjean revine la volanul unei mașini de Formula 1, prima dată după accidentul din 2020

Pilotul francez Romain Grosjean va conduce vineri o mașină de Formula 1 pentru prima dată după dramaticul accident de la Marele Premiu al Bahrainului din 2020, într-un test special pentru echipa Haas.

Evenimentul va avea loc pe circuitul de la Mugello, Italia, iar Grosjean va pilota modelul Haas VF-23 din sezonul 2023, a anunțat joi echipa americană de Formula 1.

Accidentul din Bahrain, care a marcat ultimul său Mare Premiu în Formula 1, i-a provocat arsuri la ambele mâini. După retragerea din F1, Grosjean a concurat în IndyCar în Statele Unite, obținând șase podiumuri și trei pole-position-uri în decursul a patru sezoane.

Despre eveniment, Romain Grosjean a declarat: „Sunt incredibil de recunoscător pentru invitația de a participa la acest test. Să revin la volanul unei mașini de Formula 1 după aproape cinci ani este un vis devenit realitate. Abia aștept să văd echipa și să fiu util pe circuit cu VF-23. În plus, copiii mei au creat casca pe care trebuia să o port la ultimul meu Mare Premiu, în Abu Dhabi în 2020 – acum, în sfârșit, voi putea să o folosesc în mașină”.

La Mugello, Grosjean va fi asistat de Ayao Komatsu, fostul său inginer de cursă de la Lotus, care va relua rolul de inginer principal al pilotului francez. Komatsu a declarat: „Sunt extrem de încântat să-l avem pe Romain înapoi la volanul unei mașini de Formula 1. Va fi o zi specială pentru toți cei care au lucrat cu el”.

În cadrul aceleași sesiuni de test, fostul pilot de IndyCar și comentator F1 TV, James Hinchcliffe, va avea ocazia să piloteze pentru prima dată o mașină de Formula 1, utilizând aceeași mașină.