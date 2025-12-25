David Popovici, printre nominalizații pentru „Cel mai bun sportiv din Balcani 2025”

Înotătorul român David Popovici, dublu campion mondial, se află pe lista nominalizaților pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”, scrie Radio România.
Premiul se acordă sportivilor care obțin performanțe deosebite în cariera lor. Ceremonia de decernare a rezultatelor finale va avea loc pe 16 februarie, la Sofia.
Lista celor 10 sportivi nominalizați îi include pe:
-
Giannis Antetokounmpo (Grecia) – baschet
-
Nikola Jokic (Serbia) – baschet
-
Emmanouil Karalis (Grecia) – atletism
-
Distria Krasniqi (Kosovo) – judo
-
Zrinka Ljutic (Croaţia) – schi
-
Karlos Nasar (Bulgaria) – haltere
-
Aleksandar Nikolov (Bulgaria) – volei
-
Stefanos Ntouskos (Grecia) – canotaj
-
David Popovici (România) – înot
-
Alperen Şengun (Turcia) – baschet
În cei 52 de ani de existență ai acestui top, doar șapte sportivi români au ajuns pe primul loc. Aceștia sunt: Nadia Comăneci (1975, 1976, 1980), Daniela Silivaş (1988), Paula Ivan (1989), Gabriela Szabo (1999), Marian Drăgulescu (2005), Constantina Diţă (2008) și David Popovici (2022).