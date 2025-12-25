David Popovici, printre nominalizații pentru „Cel mai bun sportiv din Balcani 2025”

Înotătorul român David Popovici, dublu campion mondial, se află pe lista nominalizaților pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”, scrie Radio România.

Premiul se acordă sportivilor care obțin performanțe deosebite în cariera lor. Ceremonia de decernare a rezultatelor finale va avea loc pe 16 februarie, la Sofia.

Lista celor 10 sportivi nominalizați îi include pe:

Giannis Antetokounmpo (Grecia) – baschet

Nikola Jokic (Serbia) – baschet

Emmanouil Karalis (Grecia) – atletism

Distria Krasniqi (Kosovo) – judo

Zrinka Ljutic (Croaţia) – schi

Karlos Nasar (Bulgaria) – haltere

Aleksandar Nikolov (Bulgaria) – volei

Stefanos Ntouskos (Grecia) – canotaj

David Popovici (România) – înot

Alperen Şengun (Turcia) – baschet