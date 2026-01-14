David Popovici a fost votat cel mai bun înotător din 2025

Popovici, care a împlinit 21 de ani pe 15 septembrie anul trecut, a obținut 37,94% din totalul voturilor, scrie europeanaquatics.org.

El l-a devansat pe francezul Leon Marchand, quadruplu campion la Paris 2024, care a obținut 31,52% din voturi după un sezon de aur, care a inclus un record mondial surprinzător.

Popovici și-a repetat dubla mondială din 2022 la 100 m și 200 m liber, coborând propriul record european la prima probă la 46,51 – la doar 0,11 secunde de recordul mondial.

La începutul verii, la cea de-a doua ediție a Campionatelor Europene de Natație U23 de la Samorin, sportivul în vârstă de 20 de ani a coborât recordul european la 100 m liber la 46,71, pe drumul spre dubla victorie la 100/200 m liber.

Maghiarul Hubert Kos a ocupat locul al treilea, cu 16,57% din voturi.

Kos a avut un sezon plin de succese, adăugând titlul mondial la 200 m spate la titlul olimpic, cu un record european de 1:53,19, și câștigând medalia de bronz la 200 m mixt individual.

Locul patru i-a revenit germanului Lukas Maertens, care a câștigat titlul mondial la 400 m liber la trei luni după ce a devenit primul înotător care a coborât sub 3:40.00, cu un record mondial de 3:39.96.

Maxime Grousset, în vârstă de 26 de ani, din Franța, al cincilea în top, l-a devansat pe elvețianul Noe Ponti și a câștigat titlurile mondiale la 50 m și 100 m fluture la Singapore, înregistrând un record național de 22,48 la 50 m și un record european de 49,62 la 100 m.