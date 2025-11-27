Bătaie generală într-un Tribunal. Polițiștii au intervenit pentru a opri lupta la care participau zeci de tineri

Violența a izbucnit joi, la tribunalul din Évry în timpul procesului bărbatului acuzat de uciderea lui Arthur, un tânăr de 19 ani ucis în 2021 într-o încăierare în Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), a relatat un jurnalist AFP citat de Le Figaro.

Se pare că tensiunea dintre bandele rivale din Sainte-Geneviève-des-Bois și Saint-Michel-sur-Orge sunt cauza scandalului de la Tribunal.

Încăierarea a început în afara sălii de judecată, în timp ce acuzatul era interogat de instanță cu privire la evenimentele din 2021. Judecătorul a decis să se ia o pauză și mai mulți spectatori la proces au ieșit pe hol. În sala mare a tribunalului, zeci de tineri s-au luat la bătaie cu pumnii și picioarele. Bătaia generală a ținut câteva minute până la intervenția polițiștilor. Scandalagii au fost separați și escortați în afara tribunalului.

Bandele rivale se află în orașele vecine Sainte-Geneviève-des-Bois și Saint-Michel-sur-Orge. De altfel, rivalitatea celor două găști se află în centrul procesului care se desfășoară la Évry.

Dorința de a „regla conturi”

Originar din Saint-Michel, Arthur a fost bătut brutal în noaptea de 15 spre 16 iulie 2021, în Sainte-Geneviève. Împreună cu prietenul său Amine, pe atunci în vârstă de 18 ani, el a călătorit în orașul vecin cu un scuter furat. Amine a reușit să scape, dar Arthur a fost bătut violent și parțial dezbrăcat de atacatori. Inconștient, a fost dus la spital, unde a murit două zile mai târziu.

Interogat joi, Amine a recunoscut că el și Arthur veniseră la Sainte-Geneviève pentru a participa la un bâlci.

La finalul scandalului din Tribunal, judecătorul a amenințat cu interzicerea accesului publicului în sala de judecată.

„Era previzibil că vor exista tensiuni și că acestea vor erupe, iar eu regret acest lucru. Suntem cu toții dedicați administrării justiției publice, fără a ne ascunde. Dar dacă s-ar produce un alt incident de acest fel, aș fi obligat să concluzionez că ordinea publică este amenințată și să ordon o audiere cu ușile închise”, a avertizat judecătorul.