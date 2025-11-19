Bătaie la sediul Înmatriculări-Permise din Capitală. Trei bărbați, imobilizați de angajați și sancționați de polițiști

Un conflict violent a izbucnit miercuri în incinta unei instituții publice din Sectorul 2, incidentul având loc în sediul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, zona SPCRPCIV Ilfov. Polițiștii Secției 6 au intervenit de urgență după ce au fost sesizați cu privire la producerea unui scandal.

Conflict cu baston telescopic și spray iritant-lacrimogen

La fața locului, polițiștii au depistat trei bărbați, cu vârste între 21 și 25 de ani. Primele verificări arată că doi dintre ei s-ar fi agresat fizic, folosind, printre altele, un baston telescopic, precum și spray iritant-lacrimogen.

Un alt bărbat avea asupra lui un obiect interzis

Cel de-al treilea tânăr a fost găsit având asupra sa un obiect contondent, a cărui port sau utilizare este interzisă în spațiul public.

Angajații instituției i-au imobilizat până la sosirea poliției

Personalul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări a intervenit imediat pentru a opri conflictul și pentru a proteja celelalte persoane aflate în sediu. Angajații au reușit să îi imobilizeze pe cei trei până la sosirea echipajelor de poliție.

Sancțiuni contravenționale și dosar penal din oficiu

Polițiștii i-au identificat pe cei implicați și au aplicat sancțiuni contravenționale conform Legii nr. 61/1991 privind tulburarea ordinii și liniștii publice.

De asemenea, s-au sesizat din oficiu pentru infracțiunile de „lovire sau alte violențe” și „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”. Dosarul este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Nimeni nu a depus plângere penală

Niciuna dintre persoanele implicate nu a dorit să depună plângere penală, au precizat reprezentanții Poliției Capitalei.