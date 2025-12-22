Prima pagină » Social » Femeie găsită moartă în Hunedoara după ce a fost bătută de iubit

Femeie găsită moartă în Hunedoara după ce a fost bătută de iubit

O femeie de 30 de ani din Olt a fost găsită moartă în județul Hunedoara. Femeia fusese bătută de iubit.
Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Andreea Tobias
22 dec. 2025, 18:41

Polițiștii au fost sesizați, luni, de către un bărbat din municipiul Hunedoara, că, în noaptea de 21 spre 22 decembrie a.c., pe fondul unor discuții în contradictoriu, și-ar fi bătut iubita, care nu mai respiră.

Acolo a mers un echipaj de ambulanță, care a constatat decesul femeii de 30 de ani, din județul Olt.

Bărbatul de 30 de ani, domiciliat în municipiul Hunedoara, este în custodia polițiștilor.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Conform verificărilor, anterior nu au fost înregistrate sesizări privind fapte de violență între cele două persoane.

