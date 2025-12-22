Femeie găsită moartă în Hunedoara după ce a fost bătută de iubit

Polițiștii au fost sesizați, luni, de către un bărbat din municipiul Hunedoara, că, în noaptea de 21 spre 22 decembrie a.c., pe fondul unor discuții în contradictoriu, și-ar fi bătut iubita, care nu mai respiră.

Acolo a mers un echipaj de ambulanță, care a constatat decesul femeii de 30 de ani, din județul Olt.

Bărbatul de 30 de ani, domiciliat în municipiul Hunedoara, este în custodia polițiștilor.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Conform verificărilor, anterior nu au fost înregistrate sesizări privind fapte de violență între cele două persoane.