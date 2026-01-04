Cine este tânărul român din Gorj, victimă în incendiul din Crans-Montana

Este vorba despre Guillaume Oana, în vârstă de 18 ani, cetățean român cu dublă cetățenie, care se afla în Elveția în momentul tragediei, scrie Gândul.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis duminică faptul că tânărul român din Gorj, dat inițial dispărut după incendiul din Crans-Montana, se numără printre persoanele decedate. Informația a fost confirmată în urma comunicării oficiale cu autoritățile elvețiene. Ambasada României la Berna se află în contact permanent cu familia îndoliată și acordă asistență consulară necesară în aceste momente dificile.

Conform informațiilor obținute, mama adolescentului este din orașul Rovinari, județul Gorj, iar în ultima perioadă acesta se afla în grija tatălui său, părinții fiind divorțați.

După confirmarea decesului, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei tânărului român din Gorj și tuturor celor afectați de tragedia din Elveția. Șeful statului a subliniat solidaritatea României cu familiile victimelor și sprijinul acordat de autoritățile române în aceste momente de profundă durere.

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana”, a transmis președintele.

Incendiul, produs într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, s-a soldat cu 40 de morți și 119 persoane rănite. În urma tragediei, autoritățile elvețiene au decretat zi de doliu național vineri, 9 ianuarie. Totodată, a fost deschisă o anchetă penală împotriva celor doi administratori francezi ai localului, aceștia fiind acuzați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și incendiere din culpă.