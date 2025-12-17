Prima pagină » Social » Scandal și violențe în Parlamentul din Bulgaria la dezbaterea bugetului de stat

Scandal și violențe în Parlamentul din Bulgaria la dezbaterea bugetului de stat

Dezbaterea de miercuri a bugetului de stat din Parlamentul Bulgariei a dus la acuzații grave între partide și la un incident violent între doi deputați.
Scandal și violențe în Parlamentul din Bulgaria la dezbaterea bugetului de stat
Nițu Maria
17 dec. 2025, 22:38, Politic

Ședința Parlamentului Bulgariei dedicată bugetului de stat a fost marcată miercuri de scene dure și de un incident violent. Membri ai alianței Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB) au acuzat actuala majoritate că încearcă să impună un „buget al jafului”.

Reprezentanții alianței au susținut că acest plan financiar va aduce o nouă datorie mare pentru țară și va fi folosit pentru cumpărarea de voturi înainte de alegeri, scrie Euronews.

Reprezentanții PP-DB au cerut populației să iasă în stradă și să se opună adoptării bugetului de stat.

De cealaltă parte, partidele Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei (GERB) și Există un Astfel de Popor (ITN) au respins respectivele acuzații.

Partidele au declarat că prelungirea bugetului este necesară pentru plata salariilor, a ajutoarelor sociale și pentru asigurarea stabilității financiare. Totodată, cele două formațiuni au acuzat PP-DB de lipsă de responsabilitate politică.

Situația a scăpat de sub control după ce deputatul Radostin Vasilev, din Partidul Moralitate, Unitate, Onoare (MEȘ), i-a dat un pumn parlamentarului Ghiunai Daloolu, membru al alianței Mișcarea Drepturilor și Libertăților – Un Nou Început (DPC).

Deși scena nu a continuat cu alte acte de violență fizică, a fost un moment plin de tensiune în cadrul ședinței din Parlament.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Leonardo DiCaprio se lasă de filme? „Unii oameni m-au întrebat dacă,,,”
Gandul
Ce gest revoltător a făcut ‘Puișorul’ la adresa Rodicăi Stănoiu, în timpul vacanței! O jurnalistă îl acuză că i-a pus viața în pericol: 'Deschid geamul să mângâi ursul, că poate...'
Cancan
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport
Câți bani cheltuie o studentă româncă în China
Libertatea
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor