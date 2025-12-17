Scandal și violențe în Parlamentul din Bulgaria la dezbaterea bugetului de stat

Ședința Parlamentului Bulgariei dedicată bugetului de stat a fost marcată miercuri de scene dure și de un incident violent. Membri ai alianței Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB) au acuzat actuala majoritate că încearcă să impună un „buget al jafului”.

Reprezentanții alianței au susținut că acest plan financiar va aduce o nouă datorie mare pentru țară și va fi folosit pentru cumpărarea de voturi înainte de alegeri, scrie Euronews.

Reprezentanții PP-DB au cerut populației să iasă în stradă și să se opună adoptării bugetului de stat.

De cealaltă parte, partidele Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei (GERB) și Există un Astfel de Popor (ITN) au respins respectivele acuzații.

Partidele au declarat că prelungirea bugetului este necesară pentru plata salariilor, a ajutoarelor sociale și pentru asigurarea stabilității financiare. Totodată, cele două formațiuni au acuzat PP-DB de lipsă de responsabilitate politică.

Situația a scăpat de sub control după ce deputatul Radostin Vasilev, din Partidul Moralitate, Unitate, Onoare (MEȘ), i-a dat un pumn parlamentarului Ghiunai Daloolu, membru al alianței Mișcarea Drepturilor și Libertăților – Un Nou Început (DPC).

Deși scena nu a continuat cu alte acte de violență fizică, a fost un moment plin de tensiune în cadrul ședinței din Parlament.