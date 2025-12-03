Opoziția din Bulgaria cere demisia Guvernului și alegeri anticipate

Tensiunile politice din Bulgaria s-au accentuat după ce trei grupuri parlamentare au cerut demisia Guvernului condus de Rosen Zhelyazkov. Opoziția solicită și organizarea unor alegeri anticipate, în urma protestelor de amploare și a retragerii proiectului de buget pentru 2026.

Opoziția a denunțat public, în Parlament, faptul că Guvernul și-a pierdut legitimitatea. Liderii politici acuză Executivul că tolerează influențe ascunse asupra deciziilor bugetare și asupra finanțelor statului.

Opoziția acuză corupția ascunsă

„Actualul cabinet și-a epuizat încrederea cetățenilor”, a declarat Bozhidar Bozanov, deputat al alianței „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică” (WCC-DB), citat de Novinite.

El a criticat dur rolul neoficial al politicianului sancționat pentru corupție, Delyan Peevski:

„Nu putem lăsa bugetul Bulgariei în mâinile corupției. Singura soluție este demisia Guvernului și eliminarea influenței lui Peevski”. Sancționat pentru corupție, Delyan Peevski este considerat de mulți drept un „om-umbrelă” care influențează deciziile guvernamentale și bugetare din spatele scenei.

Bugetul care a aprins spiritele

Opoziția bulgară critică dur proiectul de buget pentru 2026, pe care Guvernul a fost nevoit să îl retragă după protestele masive din întreaga țară. Măsurile propuse au fost considerate o povară suplimentară pentru economie și populație. Proiectul prevedea majorarea contribuțiilor sociale, creșterea impozitului pe dividende și eliminarea creșterii automate a salariilor din sectorul public.

În opinia opoziției, modificările ar fi afectat economia și ar fi împins costurile fiscale asupra sectorului privat, protejând însă instituțiile statului.

Risc de haos financiar

Și partidul naționalist „Renaștere” a avertizat asupra riscurilor economice și politice, legate de apropiata adoptare a monedei euro. „Guvernul pregătește un buget și mai dăunător. Prăbușirea lui este inevitabilă”, spune liderul formațiunii, Kostadin Kostadinov. El a acuzat autoritățile de mai multe „manipulări” în procesul de trecere la euro.

La rândul său, Sevim Ali, din partea Alianței pentru Drepturi și Libertăți (APS), a cerut un calendar constituțional clar pentru buget și pentru alegeri. „Dacă Guvernul nu pleacă acum, riscăm destabilizarea sistemului financiar și a plăților sociale.”

Guvernul refuză demisia, invocând aderarea la euro

În pofida presiunilor, premierul Rosen Zhelyazkov refuză să demisioneze, subliniind că Bulgaria se află cu doar câteva săptămâni înainte de adoptarea monedei euro. Prim-ministrul susține că Executivul „are obligația politică de a finaliza această tranziție”. El afirmă că protestele, deși masive, „reprezintă cereri sociale, nu partizane”.

Ultimatum pentru Guvern – sfârșitul săptămânii

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Sofia și în marile orașe din Bulgaria, scandând împotriva corupției și cerând eliminarea influențelor politice din aparatul de stat, în special a lui Peevski. Demonstrațiile sunt considerate de analiști cel mai serios test pentru coaliția de guvernare din ultimii ani.

Alianța WCC-DB a anunțat că va iniția o moțiune de cenzură dacă Executivul nu demisionează până la sfârșitul săptămânii.