Presa bulgară: „Sunt necesare mai multe poduri peste Dunăre”, spune premierul Zhelyazkov

Prim-ministrul a inspectat amplasamentul unui viitor terminal portuar fluvial pe Dunăre, la Tutrakan. El a fost însoțit de primarul orașului Tutrakan, Dimitar Stefanov, și de ambasadorul Bulgariei în România, Radko Vlaykov, scrie BTA.

Jelyazkov a declarat că guvernul bulgar înțelege dificultățile bugetare ale României și a luat în considerare și alte opțiuni pe lângă poduri. Prim-ministrul l-a invitat pe omologul său român, Ilie Bolojan, la o întâlnire de lucru pentru a discuta despre conexiunile peste Dunăre, care, potrivit lui Jelyazkov, vor aduce beneficii excepționale ambelor țări.

El a menționat că, pentru ca Terminalul Portuar Tutrakan să înceapă să funcționeze, trebuie făcute anumite investiții modeste și trebuie selectat un concesionar. Infrastructura trebuie construită. Analizele concesiunii vor fi gata până la sfârșitul acestui an, iar Jelyazkov speră că până în primăvara viitoare va fi selectat un concesionar. „Cel mai important lucru este să se stabilească interesul afacerilor”, a subliniat el.

Nevoie de conectivitate între Bulgaria și România?

Primarul Stefanov a declarat că întreprinderile nu doar din Tutrakan, ci și cele din municipalitățile învecinate au exprimat o nevoie stringentă de o mai bună conectivitate între Bulgaria și România. Acest lucru va îmbunătăți relațiile comerciale și turismul și va facilita angajarea forței de muncă de ambele maluri ale Dunării.

„Acest feribot este extrem de necesar și va umple un gol. Nu există absolut nicio legătură pe o distanță de 100 de kilometri. Trebuie să compensăm lipsa podurilor cu linii de feribot”, a declarat ambasadorul Vlaykov.

Terminalul portuar este inclus în planul de acțiune actualizat pentru concesiunile guvernamentale pentru perioada 2021–2027, fiind luate în considerare opțiuni pentru extinderea activităților desfășurate și suplimentarea serviciilor portuare oferite prin manipularea mărfurilor ro-ro. Partea româna și-a exprimat interesul, precum și disponibilitatea de a participa la deservirea legăturii de transport fluvial, a adăugat guvernul bulgar în comunicatul său de presă.