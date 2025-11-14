Marea Britanie acordă Bulgariei o derogare temporară de la sancțiunile împotriva Lukoil

Marea Britanie a decis vineri să acorde o licență specială care permite menținerea relațiilor comerciale și financiare cu două entități bulgare deținute de compania rusă Lukoil, Lukoil Neftochim Burgas AD și Lukoil Bulgaria EOOD.

Decizia vine la doar o lună după ce Londra a anunțat sancțiuni împotriva principalelor companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, măsură ce a fost dublată și de Statele Unite.

Totuși, Bulgaria risca să ajungă la epuizarea stocurilor de benzină și motorină în câteva săptămâni, potrivit șefului Agenției Naționale a Rezervelor de Stat, Assen Asenov.

Surse citate de Reuters au declarat că SUA ar urma să emită o derogare similară pentru entitățile bulgare, posibil chiar în cursul zilei de vineri.

Boyko Borissov, liderul celui mai mare partid din coaliția de guvernare de la Sofia, și-a exprimat speranța că Bulgaria va obține o excepție de șase luni de la sancțiunile americane.