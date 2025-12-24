Bulgaria blochează camioanele pe autostrăzi de Crăciun până pe 4 ianuarie

Restricția din Bulgaria se aplică pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia și Struma. De asemenea, este afectată secțiunea Sofia-Dermantsi a autostrăzii Hemus. Măsura nu se aplică vehiculelor care efectuează transport public de pasageri.

Bulgaria suspendă total circulația pe 30 decembrie și 4 ianuarie

Autoritățile bulgare au stabilit două zile cu interdicții complete. Pe 30 decembrie 2025, circulația autovehiculelor grele care părăsesc Sofia va fi suspendată între orele 14:00-20:00.

Pe 4 ianuarie 2026, circulația vehiculelor de peste 12 tone pe sensul de deplasare spre Sofia va fi oprită între orele 12:00-20:00. Măsura vizează fluidizarea traficului în zilele cu volum ridicat de călători.

Excepții pentru transporturi speciale

Pe autostrăzile Hemus și Struma, restricțiile nu se aplică anumitor categorii de vehicule. Sunt exceptate camioanele care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii și produse alimentare perisabile. De asemenea, sunt exceptate vehiculele cu mărfuri cu temperatură controlată.

Pe autostrada Trakia există reguli diferite. În secțiunea de la substația Ihtiman (km 34) până la substația Vakarel (km 23), pe sensul spre Sofia, restricțiile nu se aplică doar vehiculelor ADR.

Trafic reversibil în regiunea Blagoevgrad, Bulgaria

Pe 24 decembrie 2025, între orele 10:00-20:00, se va introduce trafic reversibil în regiunea Blagoevgrad. Măsura se aplică pe secțiunea drumului I-1/E-79 Sofia-Kulata, la intersecția cu autostrada Struma și intersecția Simitli.

În această perioadă vor fi asigurate două benzi pe sensul de deplasare spre Kulata. Pe sensul spre Sofia va fi disponibilă o singură bandă.

Informații despre taxe și viniete

Sistemul de plată online a taxei de pod la Ruse este accesibil pe site-ul Agenției Vamale bulgare. Informații despre vinieta electronică și sistemul e-TOLL sunt disponibile la www.bgtoll.bg.

Situația zborurilor pe aeroportul Sofia poate fi verificată la www.sofia-airport.eu. Circulația prin punctele de trecere a frontierei este actualizată pe www.mvr.bg.