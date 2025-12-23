Prima pagină » Social » Restricţii pentru camioane pe DN 7 în perioada Crăciunului

Restricţii pentru camioane pe DN 7 în perioada Crăciunului

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) transmite că în 24, 25 şi 26 decembrie se vor institui restricţii de circulaţie pentru camioane pe DN 7.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Laura Buciu
23 dec. 2025, 09:08, Social

Conform CNAIR, în zilele de miercuri 24 decembrie, joi 25 decembrie și vineri 26 decembrie 2025, în perioada Crăciunului, se vor institui restricții de circulație pentru anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.

„Potrivit ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de miercuri 24 decembrie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), joi 25 decembrie (prima zi de Crăciun), vineri 26 decembrie (a doua zi de Crăciun) 2025”, transmite CNAIR.

Astfel, miercuri, sunt restricții între orele 18.00-22.00, joi și vineri între orele 06.00-22.00 pe ambele sensuri de mers între Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Vestem (intersecția DN7 cu DN 1).

Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

