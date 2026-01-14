Trafic rutier în condiții de iarnă. Ceață pe mai multe drumuri din țară

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la ora 07:00, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă la nivel național, fără restricții impuse pe autostrăzi și drumuri naționale din cauza accidentelor sau a vremii.

Carosabilul este preponderent umed și curat, iar în zonele unde s-a depus zăpadă se acționează cu utilaje și material antiderapant. Pe principalele artere rutiere — autostrăzile A1, A2, A3, A4 și A7, precum și pe DN1 și DN7 — circulația se desfășoară în condiții normale, cu trafic redus.

În schimb, în mai multe județe, șoferii se confruntă cu ceață densă, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri. Fenomenul este semnalat pe drumurile din județele Brăila, Giurgiu, Olt și Teleorman.

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță și să folosească luminile de ceață, acolo unde este cazul.