Prima pagină » Social » Trafic rutier în condiții de iarnă. Ceață pe mai multe drumuri din țară

Trafic rutier în condiții de iarnă. Ceață pe mai multe drumuri din țară

Traficul rutier se desfășoară miercuri dimineață în condiții de iarnă la nivel național, cu carosabil umed și pe alocuri acoperit de zăpadă, în timp ce în mai multe județe din sudul țării ceața reduce vizibilitatea pe șosele, fără ca, până la această oră, să fie impuse restricții de circulație.
Trafic rutier în condiții de iarnă. Ceață pe mai multe drumuri din țară
Sursa foto: AI
Gabriel Pecheanu
14 ian. 2026, 07:12, Social

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la ora 07:00, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă la nivel național, fără restricții impuse pe autostrăzi și drumuri naționale din cauza accidentelor sau a vremii.

Carosabilul este preponderent umed și curat, iar în zonele unde s-a depus zăpadă se acționează cu utilaje și material antiderapant. Pe principalele artere rutiere — autostrăzile A1, A2, A3, A4 și A7, precum și pe DN1 și DN7 — circulația se desfășoară în condiții normale, cu trafic redus.

În schimb, în mai multe județe, șoferii se confruntă cu ceață densă, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri. Fenomenul este semnalat pe drumurile din județele Brăila, Giurgiu, Olt și Teleorman.

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță și să folosească luminile de ceață, acolo unde este cazul.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Economist: Investitorii se retrag din România cum nu am mai văzut de 15 ani
Gandul
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Mister macabru într-o comună italiană, 14 morți în doar 10 zile. „Capelele funerare sunt pline”, anunță primarul
Libertatea
Alimente care îți „sufocă” organele. Cum se modifică inima, creierul sau oasele când mănânci chips-uri sau supă la plic
CSID
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor