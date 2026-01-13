Prima pagină » Meteo » Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge

Administrația Națională de Meteorologie anunță că perioada cu vreme foarte rece se va prelungi până spre mijlocul lunii februarie. De asemenea, în unele zone ar putea să ningă, transmite ANM.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
13 ian. 2026, 07:45, Social

Meteorologii anunță că în săptămâna 12-19 ianuarie, valorile termice vor fi „mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în extremitatea de nord-est, est și de sud-est a țării”.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Potrivit ANM, în săptămâna 19-26 ianuarie, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

În săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie, temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

În săptămâna 2-9 februarie, mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor deficitare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale, au precizat reprezentanții ANM.

