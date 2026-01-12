Prima pagină » Știri externe » Grevă națională în Franța pe 13 ianuarie. Circulația trenurilor, perturbată pe toate liniile SNCF

Grevă națională în Franța pe 13 ianuarie. Circulația trenurilor, perturbată pe toate liniile SNCF

MAE avertizează românii care călătoresc în Franța: conductorii și controlorii feroviari intră în grevă. Perturbări pe TGV, Ouigo, iNOUI și Intercités.
Grevă națională în Franța pe 13 ianuarie. Circulația trenurilor, perturbată pe toate liniile SNCF
Andreea Tobias
12 ian. 2026, 19:56, Știri externe

Ministerul Afacerilor Externe informează românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că pe 13 ianuarie 2026 este prevăzută o grevă națională a conductorilor și controlorilor feroviari.

Sunt așteptate perturbări ale circulației trenurilor pe toate liniile operate de SNCF Călători. Sunt afectate TGV, Ouigo, iNOUI, TGV Europe și Intercités.

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informații actualizate pe paginile www.sncf.com/fr și www.sncf-connect.com/aide/informations-situation-perturbee.

Cetățenii pot cere asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755.

Pentru situații dificile cu caracter de urgență, sunt disponibile telefoanele de permanență:

  • Consulatul General Paris: +33680713729
  • Consulatul General Marsilia: +33610027164
  • Consulatul General Lyon: +33643627736
  • Consulatul General Strasbourg: +33627050022

MAE recomandă consultarea paginilor paris.mae.ro, cgparis.mae.ro, lyon.mae.ro, marsilia.mae.ro, strasbourg.mae.ro și www.mae.ro.

Recomandarea video

Românii, polonezii și bulgarii pleacă în număr mare din Marea Britanie
G4Media
Vești bune pentru persoanele care folosesc centrale de apartament. E valabil până în anul 2050
Gandul
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
Libertatea
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CSID
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor