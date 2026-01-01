România, prețuri de Europa Centrală, salarii încă de Est. Unde ne aflăm față de vecini

România se află într-o poziție intermediară în regiune în ceea ce privește costul vieții, potrivit datelor pentru 2025 publicate de Numbeo – platforma internațională care centralizează informații despre prețuri și nivelul de trai în mii de orașe din întreaga lume.

Bugetul necesar unei familii în România și la vecini

Cheltuielile lunare estimate pentru o familie de patru persoane, fără chirie, ajung în România la aproximativ 10.600 de lei. În Ucraina, o familie are nevoie de aproximativ 7.300 de lei pe lună, în timp ce în Republica Moldova costurile se ridică la circa 9.300 de lei.

La polul opus, nivelul cheltuielilor este mai ridicat în Bulgaria, unde depășește 11.000 de lei, și în Ungaria, unde se apropie de 12.000 de lei.

Serbia se află foarte aproape de România, cu cheltuieli lunare estimate la aproximativ 10.800 de lei.

Costul vieții pentru o persoană singură

Pentru o persoană singură, costurile lunare în România se situează în jurul valorii de 3.000 de lei, fără chirie. În Bulgaria, cheltuielile lunare sunt similare, puțin peste 3.000 de lei, iar în Serbia ajung la aproximativ 3.100 de lei.

În Ungaria, o persoană singură are nevoie de peste 3.300 de lei pe lună, în timp ce în Republica Moldova costurile se situează în jurul a 2.700 de lei.

Ucraina rămâne cea mai ieftină din regiune, cu cheltuieli lunare de aproximativ 2.000 de lei.

Chiriile, diferențe mari între țările vecine

Diferențele devin mai vizibile în cazul chiriilor. În Ungaria, chiriile sunt în medie cu aproape 18% mai mari decât în România, iar în Serbia depășesc nivelul românesc cu aproximativ 10%.

Republica Moldova este un caz aparte: deși costul general al vieții este mai scăzut, chiriile sunt în medie cu peste 23% mai mari decât în România.

La polul opus, Bulgaria are chirii cu aproximativ 7% mai mici, iar Ucraina cu aproape 32% mai mici decât nivelul din România.

Orașele cu cele mai mari chirii

Românii plătesc cele mai ridicate chirii în București și Cluj-Napoca. Urmează Timișoara și Brașov, alături de orașe precum Constanța și Iași, în timp ce în orașele mai mici nivelul chiriilor rămâne semnificativ mai scăzut.

Cât costă mâncarea în România

La capitolul alimente și restaurante, România se poziționează peste Ucraina și Republica Moldova, unde prețurile sunt semnificativ mai mici. O masă la un restaurant ieftin costă în România în jur 50 de lei, față de echivalentul a 30-35 de lei în Ucraina și Republica Moldova.

Comparativ, nivelul prețurilor este apropiat de cel din Bulgaria și Serbia, unde o masă similară ajunge la echivalentul a 45-55 de lei. Ungaria se detașează ca fiind cea mai scumpă din regiune, cu costuri ce depășesc frecvent 60 de lei.

Utilitățile în România, peste Est, sub Europa Centrală

Transportul și utilitățile plasează România într-o zonă mediană în regiune. Prețul unui bilet de transport public este mai ridicat decât în Ucraina și Bulgaria, însă rămâne sub nivelul din Ungaria. În cazul abonamentelor lunare, România se situează la valori comparabile cu Serbia și Republica Moldova, dar sub cele practicate în Ungaria. La utilități, costurile lunare pentru un apartament de aproximativ 85 de metri pătrați, care includ electricitatea, încălzirea, apa și salubritatea, sunt mai ridicate decât în Ucraina și Bulgaria, dar sub nivelul din Ungaria. Serbia și Republica Moldova se află la valori apropiate de cele din România.

Salariile nu țin pasul cu prețurile

În ceea ce privește veniturile, România stă mai bine decât majoritatea vecinilor săi, dar rămâne sub nivelul țărilor din Europa Centrală.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, câștigul salarial mediu net lunar a ajuns la 5.492 de lei în octombrie 2025. Nivelul este peste cel din Bulgaria, Serbia, Republica Moldova și Ucraina, dar rămâne inferior Ungariei, singura țară din regiune cu salarii medii mai ridicate.

Această diferență între venituri și nivelul prețurilor explică presiunea resimțită de populație, în condițiile în care România are costuri apropiate de cele din Europa Centrală, dar salarii încă specifice Europei de Est.

Decalajul față de Europa Centrală

Raportarea la statele din Europa Centrală scoate și mai clar în evidență acest decalaj. În Cehia, salariul mediu net lunar depășește 37.000 de coroane cehe, echivalentul a aproximativ 1.500 de euro, iar în Slovacia ajunge la circa 1.200 de euro.

Polonia înregistrează, la rândul său, un salariu mediu net de peste 6.100 de zloți, adică aproximativ 1.400 de euro, un nivel semnificativ mai ridicat decât cel din România.