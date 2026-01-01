Vinieta în Bulgaria după trecerea la euro: cât plătesc românii care merg în vacanță sau tranzitează spre Grecia

Autoritățile bulgare au prezentat prețurile vinietelor în contextul trecerii la euro. Conversia în euro se bazează pe cursul fix stabilit pentru trecerea de la leva la euro (1 EUR = 1,95583 BGN), potrivit informațiilor de pe platforma oficială dedicată adoptării monedei unice.

Vinieta este necesară pentru utilizarea rețelei de drumuri cu plată din Bulgaria și poate fi cumpărată online, inclusiv cu afișarea prețurilor în euro.

Pentru autoturisme (până la 3,5 t), prețurile oficiale ale vinietei electronice sunt:

Vinietă de weekend:

5,11 euro (valabilă vineri de la 12:00 până duminică la 23:59)

7 zile: 7,67 euro

1 lună: 15,34 euro

3 luni: 27,61 euro

1 an: 49,60 euro

Cât ar însemna în lei (orientativ): la cursul BNR din 31.12.2025 (1 EUR = 5,0985 lei), vinieta de weekend ar fi aproximativ 26,05 lei, cea de 7 zile 39,11 lei, iar cea lunară 78,21 lei (sumele pot diferi în funcție de cursul aplicat de bancă la plata cu cardul).

Ce vinietă alegi dacă mergi în vacanță sau doar tranzitezi spre Grecia?

Tranzit rapid (dus-întors într-un weekend): de multe ori ajunge vinieta de weekend (dar ai grijă la intervalul fix de valabilitate: începe vineri la 12:00).

Sejur de 7–10 zile (vacanță la mare / drum spre Grecia + întoarcere): de regulă, cea mai practică este vinieta de 7 zile sau de 1 lună dacă depășești o săptămână.

Mai multe ieșiri în Bulgaria într-un an (city-break-uri, Grecia de mai multe ori): merită vinieta anuală.