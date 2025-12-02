Gazele se ieftinesc la vecini. Bulgarii vor plăti cu 4,3% mai puțin iarna aceasta

Comisia pentru Energie și Apă din Bulgaria (EWRC) a anunțat că prețul gazelor naturale pentru luna decembrie va scădea cu 4,3%. Scăderea cotațiilor de pe piețele internaționale a contribuit direct la reducerea prețului.

Noul tarif este de 63,01 leva pe MWh (aproximativ 32,22 euro/MWh), fără taxe suplimentare de acces, transport sau TVA. În luna noiembrie, tariful era de 33,65 euro/Mwh.

Gazele și piața europeană

„Scăderea reflectă declinul continuu al indicelui TTF și anulările parțiale de volum din partea unor consumatori”, a transmis autoritatea de reglementare.

Title Transfer Facility (indicele TTF) este principalul reper de preț pentru gazul natural tranzacționat în Europa. El reprezintă hub-ul virtual de gaze din Olanda, unde se stabilesc zilnic prețurile la care traderii europeni cumpără și vând gaze. TTF funcționează ca un fel de bursă a gazului natural. Evoluțiile sale influențează direct tarifele din toate țările UE, inclusiv Bulgaria și România.

Mai puțin cu 16% față de 2024

Comparativ cu anul 2024, diferența este semnificativă. Prețul este cu 16,3% mai mic decât în decembrie 2024 și cu 34% sub nivelul din decembrie 2023. Această scădere oferă o gură de oxigen consumatorilor bulgari într-un sezon de iarnă, de obicei dificil.

Furnizorul național Bulgargaz a anunțat că și-a securizat deja cantitățile necesare pentru întreaga iarnă. Volumele provin atât din contracte încheiate prin licitații competitive, cât și din depozitul subteran de la Chiren, din nord-vestul Bulgariei.

„Compania a asigurat gazele necesare prin contracte cu traderii, iar o parte din mix provine din depozitarea la Chiren”, au comunicat oficialii companiei bulgare, citați de Novinite.

Prețurile nu vor crește peste iarnă

Potrivit legislației bulgare, prețul aprobat include costul gazului la intrarea în rețeaua de transport și componenta de furnizare publică. Sunt incluse, de asemenea, compensațiile pentru depozitare.

Oficialii de la Sofia au transmis că, în absența unei creșteri bruște a cererii regionale, se așteaptă ca prețurile să rămână stabile în lunile următoare. „Livrările sunt asigurate pentru întregul sezon, iar prețurile vor rămâne stabile, asigurând predictibilitate pentru consumatori”.

Și pentru România, unde costurile energiei rămân un subiect sensibil, evoluțiile de peste graniță oferă un reper important privind direcția pieței regionale de gaze în această iarnă.