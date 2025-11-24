Prețurile gazelor naturale la TTF scad. Importurile de GNL și vremea blândă relaxează piața

Această evoluție vine pe fondul importurilor ridicate de GNL, al condițiilor meteo mai blânde decât în mod normal și al progreselor în discuțiile privind planul american de pace în Ucraina, factori care au relaxat presiunea de pe piața europeană.

La hub-ul TTF din Amsterdam, cotațiile futures au atins niveluri aproape la jumătate față de cele din februarie, confirmând revenirea puternică a pieței după temerile legate de o iarnă dificilă. Deși depozitele europene au pornit anul 2025 la niveluri reduse, fluxurile stabile din Norvegia și sosirile consistente de GNL au contribuit la stabilizarea pieței.

Prețurile gazelor naturale la TTF influențate de vremea blândă și scăderea cererii

Meteorologii prognozează temperaturi peste mediile sezoniere la începutul lunii decembrie, ceea ce reduce cererea de încălzire și menține prețurile gazelor naturale la TTF pe un trend descendent. Totodată, fondurile de investiții au redus pozițiile optimiste în Europa, consolidând această tendință.

În ciuda scăderilor recente, prețurile rămân mai ridicate decât nivelurile de dinaintea crizei energetice din 2022, însă reprezintă doar o fracțiune din maximele istorice atinse atunci.

Prețurile gazelor naturale la TTF influențate de evoluțiile geopolitice

Progresele din discuțiile SUA–Ucraina privind un posibil plan de pace exercită un impact notabil asupra sentimentului pieței. Duminică, negocierile de la Geneva au înregistrat avans, deși termenul-limită propus de Washington ar putea fi amânat. Stabilizarea geopolitică are potențialul de a modifica fluxurile globale de gaze și de a influența prețurile înaintea lansării noilor proiecte de GNL programate pentru anul viitor.

Potrivit lui Arne Lohmann Rasmussen, analist șef la Global Risk Management, evoluțiile geopolitice și nivelul stocurilor reduse vor rămâne factori cruciali în perioada următoare. Europa primește în prezent doar aproximativ 10% din gazul rusesc, dar competiția globală rămâne intensă.