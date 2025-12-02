Guvernul Bulgariei își retrage bugetul controversat după cele mai ample proteste din ultimele decenii

Proiectul legislativ, propus de Guvernul Bulgariei, includea majorări considerabile ale taxelor și contribuțiilor sociale. Aceste măsuri au fost considerate inechitabile de către protestatari. Ei au argumentat că ar afecta în mod disproporționat angajații cu venituri medii. Manifestanții au cerut retragerea documentului, acuzând executivul de „fiscalitate abuzivă” și „promisiuni deșarte”.

Aceste demonstrații au loc într-un context sensibil pentru Bulgaria, care se pregătește să treacă la moneda euro de la 1 ianuarie 2026. Aproximativ jumătate din populație se opune acestei schimbări. Cetățenii Bulgariei au exprimat în acest sens, temeri legate de o posibilă creștere a prețurilor și de erodarea suveranității naționale, arată Euronews.

Incidente violente la manifestațiile din Sofia

Deși protestele au debutat pașnic, situația a escaladat după lăsarea întunericului. Un grup de persoane cu fețele acoperite a incendiat pubele, a vandalizat vehicule ale poliției și a atacat sediile partidelor politice GERB și DPS. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Unele grupuri au ripostat aruncând cu pietre, scaune și materiale pirotehnice.

Organizatorii mișcării de protest au afirmat că indivizii violenți nu făceau parte din grupul inițial de manifestanți. Chiar au sugerat că aceștia au fost infiltrați pentru a discredita demonstrația.

Sub presiunea străzii, guvernul Bulgariei face un pas înapoi

Inițial, premierul Rosen Zhelyazkov anunțase că bugetul va fi retras doar pentru a fi modificat. Guvernul a revenit ulterior asupra acestei decizii, stârnind furia publică și ducând la mobilizarea masivă de luni. În fața amplorii protestelor, executivul a cedat în cele din urmă, anunțând retragerea completă a proiectului.

Proteste asemănătoare s-au desfășurat și în alte orașe din Bulgaria, unde zeci de mii de oameni au cerut demisia guvernului, revizuirea bugetului și investigarea unor politicieni proeminenți, precum Boyko Borissov și Delyan Peevski.

Îngrijorări privind trecerea la moneda euro

Pe măsură ce Bulgaria se apropie de data aderării la zona euro, preocupările publice se intensifică. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a atras atenția că este posibil ca inflația să înregistreze o creștere temporară după tranziția la moneda unică europeană.

Anularea proiectului de buget nu elimină toate îngrijorările economice, însă marchează o victorie importantă a societății civile în istoria recentă a Bulgariei.