Proteste de amploare în Bulgaria. Zeci de mii de oameni cer demisia premierului Rosen Zhelyazkov

Manifestațiile au avut loc cu doar câteva săptămâni înainte ca Bulgaria să adopte moneda euro la 1 ianuarie.

Peste 100.000 de oameni în fața Parlamentului

În Sofia, mulțimea s-a adunat în piața centrală din apropierea Parlamentului, Președinției și sediului Guvernului. Manifestanții au proiectat cu lasere mesaje precum „Demisie”, „Mafia Afară” și „Pentru alegeri corecte” pe fațada Parlamentului, scrie Euronews.

Estimările media, bazate pe imagini din dronă, indică prezența a peste 100.000 de participanți, unele surse menționând chiar 150.000 de persoane. Studenții universităților din Sofia s-au alăturat demonstrațiilor, organizatorii afirmând că aceste proteste au depășit numeric mișcările de săptămâna trecută.

Mobilizare masivă la nivel național

Proteste au avut loc în mai mult de 25 de orașe, inclusiv Plovdiv, Varna, Veliko Tarnovo și Razgrad. La Plovdiv, câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Saedinenie, fluturând steaguri naționale și afișând mesaje anti-guvernamentale.

La Burgas, aproape 10.000 de manifestanți au protestat în fața Primăriei, unde revendicările lor au fost proiectate pe un ecran video. Bulgarii din diaspora au organizat mitinguri similare la Bruxelles, Londra, Berlin, Viena, Zurich și New York.

Miezul protestelor Bulgaria 2024

Furia publicului se concentrează asupra lui Delyan Peevski, politician și om de afaceri acuzat de influențarea deciziilor guvernamentale în interes propriu. Peevski a fost sancționat de SUA în 2021 și de Marea Britanie în 2023 pentru acte de corupție și pentru controlul extins asupra unor instituții-cheie.

Deși partidul său, DPS, nu se află oficial la guvernare, susținătorii protestelor susțin că rolul său în coaliția minoritară îi permite să influențeze întreaga conducere politică.

Violente izolate și reacții politice

Protestele au fost în mare parte pașnice, dar autoritățile au reținut 57 de persoane în Sofia. Potrivit poliției, un grup de tineri agresivi, considerați provocatori, a fost prins în fața sediului MRF, asupra unora fiind găsite sume mari de bani.

Coaliția de opoziție We Continue the Change – Democratic Bulgaria a depus o nouă moțiune de cenzură, a șasea din actuala legislatură. Președintele Rumen Radev a declarat că manifestațiile reprezintă „un vot de neîncredere în cabinet” și a cerut parlamentarilor „să asculte vocea populației”.