Un francez susține că fostul său administrator de avere l-a fraudat cu 14 miliarde de euro

Moștenitorul Hermès, Nicolas Puech, este cel care solicită despăgubirea uriașă. Francezul l-a acuzat pe fostul său administrator de avere, Eric Freymond, decedat în iulie anul trecut, că l-a fraudat cu acțiunile sale în favoarea lui Bernard Arnault și a grupului LVMH, potrivit Le Figaro.

Nicolas Puech a intentat un proces civil susținând că a fost deposedat de acțiunile sale și cerând daune de 14 miliarde de euro, potrivit unei surse judiciare.

Anchetă la Paris

O anchetă penală este încă în curs de desfășurare la Paris, a declarat pentru AFP o a doua sursă. Contactați de AFP, nici avocații LVMH și nici cei ai lui Nicolas Puech nu au dorit să comenteze citația, dezvăluită inițial de Libération.

Nicolas Puech, în vârstă de 82 de ani, care își estimează pierderile la 14,3 miliarde de euro, a depus citația pe 15 mai 2025. De atunci, el a solicitat suspendarea procedurii, „în așteptarea rezultatului” anchetei penale, a precizat prima sursă. O nouă audiere procedurală este programată pentru 19 februarie 2026.

O afacere cu acțiuni

Nicolas Puech consideră că a fost deposedat de fostul său administrator de avere de șase milioane de acțiuni, moștenite de la compania fondată de străbunicul său, reprezentând aproape 5,76% din capital, sau aproximativ 14,3 miliarde de euro la prețul actual al acțiunilor.

Potrivit publicației Le Canard Enchaîné de miercuri, Eric Freymond ar fi mărturisit judecătorilor francezi vara trecută, cu puțin timp înainte de moartea sa, că în 2008 a vândut 4,8 milioane de acțiuni Hermès către LVMH, principalul rival al Hermès, condus de miliardarul Bernard Arnault, în urma altor câteva vânzări mai mici.

Soarta acestor acțiuni se află în centrul unui caz complex cu numeroase răsturnări de situație, pe fondul rivalității de lungă durată dintre Hermès și LVMH. Aceasta din urmă acumulase o participație de 23% la concurentul său la începutul anilor 2000, declanșând una dintre cele mai importante bătălii de pe piața bursieră franceză.