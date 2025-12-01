Opoziția din Bulgaria iese în stradă: „Nu vom permite să fim mințiți!”

Coaliția de opoziție „Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată” (WCC-DB) vrea să scoată bulgarii în stradă luni, începând cu ora 18.00.

Formațiunea acuză guvernul că a încălcat promisiunea de a retrage proiectul de buget pentru 2026 și că încearcă să îl modifice pe repede înainte, fără o analiză reală a impactului economic. Demonstrația este organizată sub sloganul: „Nu vom permite să fim mințiți!”

Opoziția acuză manipularea bugetului pe 2026

Protestul a fost anunțat vine după un schimb tensionat în Parlament între liderii WCC-DB și șeful GERB, partidul de centru-dreapta condus de fostul premier Boyko Borissov. Opoziția susține că Borissov că nu a retras cu adevărat proiectul de buget, deși promisese acest lucru și că îl „revizuiește pe fugă”, împreună cu partenerii de coaliție.

Fostul ministru de finanțe Asen Vassilev, aflat în prezent în opoziție, a subliniat că orice modificări reale trebuie să pornească de la o reconstrucție completă a cadrului macroeconomic pentru următorii ani. „Este nevoie de o revizuire totală a proiecțiilor pentru 2027 și 2028”, a insistat Vassilev, citat de Novinite.

„Nu vom permite să fim jefuiți”

În timpul confruntării directe cu Borissov, el a lansat provocarea care a declanșat mobilizarea de luni. „Haideți să organizăm un nou protest și să arătăm cine reprezintă cu adevărat oamenii”, i-a spus Vassilev liderului GERB.

După episodul din Parlament, opoziția bulgară a trecut rapid la organizarea protestului cu ajutorul rețelelor de socializare. Coaliția a transmis că „e necesar să revenim în piață, să umplem bulevardele și să arătăm clar că nu vom permite să fim jefuiți” în mesajul public.

Poveri în plus pe umerii bulgarilor

Liderii opoziției spun că, deși partidul de guvernământ anunțase retragerea proiectului, „o zi mai târziu a devenit evident” că intenția este să fie adoptat. Aceștia susțin că formațiunea „Noul Început”, un nou partid reformist din coaliția de guvernare, sprijină demersul.

În plus, TISP, partidul populist condus de Slavi Trifonov, și BSP, Partidul Socialist Bulgar, și-ar fi oferit tacit acordul. Potrivit opoziției, toate aceste alianțe politice vor pune o povară suplimentară pe umerii cetățenilor.

Organizatorii i-au îndeamnat pe participanți să vină însoțiți de încă o persoană, subliniind că „chiar și câteva ore petrecute în stradă pot schimba un an întreg”.

„Nu îi lăsați să decidă în locul vostru! Opriți bugetul mafiei”, au transmis liderii WCC-DB.

Datoria publică a Bulgaria este estimată să ajungă la circa 10,5 miliarde de euro în 2026. Suma acoperă un deficit de 3,6 miliarde de euro, refinanțarea obligațiilor care ajung la scadență și alte angajamente financiare suplimentare.

