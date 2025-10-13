Sondaj INSCOP. AUR, favorit dacă ar fi organizate alegeri parlamentare. Situația partidelor din coaliția de guvernare

Dacă duminică ar fi organizate alegerile parlamentare, partidul AUR, condus de George Simion, ar fi pe primul loc în preferințe, cu un scor dublu față de următorul clasat.

Informația este transmisă de ultimul sondaj INSCOP Research, realizat în perioada 6-10 octombrie 2025.

Rezultatele sondajului arată că AUR ar obține 40% din voturi. Pe locul doi s-ar afla PSD, cu 17,6%, iar PNL ar fi următorul, cu un scor de 14,8%.

Celelalte formațiuni din actuala coaliție de guvernare, USR și UDMR, ar obține 11,5%, respectiv 5,2%. În total, partidele care formează coaliția ajung la 49,1% din intențiile de vot.

Două partide parlamentare, POT și SOS, se află sub pragul electoral de 5%. Conform sondajului, POT ar avea scorul de 2,6%, iar SOS doar 2%.

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica următoare, 72,7% dintre participanții la sondaj spun că ar merge sigur la vot, în timp ce 13,2% afirmă că nu ar vota deloc.

„Toamna pare a aduce o stabilizare a intenţiei de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziţia parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenţia de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereuşind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR şi UDMR. POT şi S.O.S. România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obţinut de SENS”, a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac.

În cercetarea realizată de INSCOP în luna septembrie, AUR înregistra 40,8% din intențiile de vot, cu aproape un punct procentual mai mult decât în prezent.

La acel moment, PSD era cotat cu 17,9%, PNL cu 15,2%, USR cu 12,8%, iar UDMR cu 4%. POT se situa la 3,3%, iar SOS la 2,8%.