Barometru INSCOP. AUR conduce în preferințele românilor pentru parlamentare / Cum stau celelalte partide

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025 prin metoda interviurilor telefonice, iar rezultatele obținute evidențiază care sunt preferințele românilor dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare.

Potrivit sondajului, partidul AUR, condus de George Simion, conduce în topul opțiunilor românilor în privința alegerilor parlamentare, 40,8% dintre cei intervievați afirmând că ar vota cu această formațiune. Tendința este una de creștere a popularității în rândul electoratului. În sondajele realizate în lunile mai și iunie, AUR ar fi fost votat de 38,1% din români, respectiv de 40,5%.

Cum se situează partidele aflate la guvernare

Potrivit aceluiași Barometru INSCOP, PSD se află pe locul al doilea în preferințele electoratului, cu 17,9%, în creștere față de lunile mai și iunie (17,4%, respectiv 13,7%).

Pe locul al treilea se află PNL, cu 15,2%, în scădere față de sondajele din mai și iunie (16%, respectiv 17,3%).

USR se află pe locul patru în preferințele românilor, cu 12,8%, în timp ce UDMR este preferat de 4% din românii intervievați.

Sursa foto: INSCOP

Susținerea pentru Putere și Opoziție

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a subliniat că raportul dintre susținerea Puterea parlamentară și cea a Opoziției parlamentară este unul foarte apropiat. „Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT si SOS) de aproximativ 47%. Chiar dacă susținerea electorală pentru partidele coaliției nu se prăbușește, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susțin partidele puterii și jumătate care susțin partidele opoziției”, a spus Ștefureac.

Următoarele alegeri parlamentare în România sunt programate în anul 2028.