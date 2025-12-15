AUR depune o inițiativă legislativă pentru scutirea de impozit pe clădiri a construcțiilor destinate producției agricole primare

Inițiativa va fi depusă de președintele AUR, George Simion, alături de liderii grupurilor parlamentare ale formațiunii din Camera Deputaților și Senat, Mihai Enache și Petrișor Peiu.

Proiectul vizează construcții precum serele, solarele, răsadnițele, ciupercăriile, silozurile pentru furaje, precum și clădirile destinate depozitării și conservării cerealelor.

„Fermierii și micii producători se confruntă cu dificultăți”

„În actualul context economic, impunerea impozitului reprezintă o povară fiscală injustă suplimentară pentru sectorul agricol. Fermierii și micii producători se confruntă cu dificultăți privind investițiile, piața de desfacere, susținerea producției și viabilitatea exploatațiilor agricole”, a transmis AUR într-un comunicat.

Inițiatorii susțin că aceste construcții nu pot fi asimilate celor folosite pentru activități comerciale sau industriale, întrucât au un rol strict operațional și nu generează valoare economică independentă de activitatea agricolă.

„Eliminarea impozitării contribuie la crearea unui cadru predictibil care încurajează modernizarea și menținerea acestor facilități, aspect esențial pentru garantarea securității alimentare și pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii”, se arată în textul inițiativei legislative.

Proiectul vizează modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și urmărește, potrivit inițiatorilor, alinierea regimului fiscal la realitățile sectorului agricol și protejarea producătorilor din domeniul agroalimentar.