Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută și votată luni în Parlament

Moțiunea de cenzură, intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare ”, a fost depusă săptămâna trecută în Parlament de senatorul Ninel Peia, din grupul PACE – Întâi România, cu susținerea parlamentarilor AUR.

Conform programului oficial, premierul Ilie Bolojan va fi prezent la ședința plenului reunit.

Iniţiatorii moţiunii de cenzură susţin că actualul Executiv a eşuat în gestionarea unor domenii esenţiale, de la economie şi finanţe publice până la sănătate, educaţie şi administraţie.

Opoziţia acuză Guvernul Bolojan de decizii „lipsite de planificare şi responsabilitate”, invocând inclusiv cazul barajului de la Paltinu, despre care afirmă că reprezintă „o fotografie fidelă a guvernării Bolojan”, precum şi creşterea inflaţiei, scăderea puterii de cumpărare şi supraîndatorarea statului.

Parlamentarii din Opoziţie reclamă deteriorarea condiţiilor de trai, presiuni fiscale tot mai mari asupra populaţiei şi mediului de afaceri, dar şi lipsa investiţiilor eficiente în servicii publice esenţiale.

Ce șanse are moțiunea să treacă

Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercurea trecută în cadrul emisiunii Friendly Fire că nu are emoții în privința moțiunii de cenzură.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democrații nu vor susține moțiunea de cenzură și că partidul rămâne parte a coaliției de guvernare.

„Nu vom vota această moțiune de cenzură. Suntem în continuare parteneri în această coaliție. Dacă PSD va decide vreodată să iasă de la guvernare, o va face asumat, nu prin votarea unei moțiuni”, a spus Grindeanu.

De asemenea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că un eventual vot favorabil al unui partid din coaliție ar echivala cu destrămarea alianței guvernamentale.

Pentru adoptarea moțiunii sunt necesare 232 de voturi din totalul de 463, un prag pe care opoziția nu îl poate atinge. Coaliția de guvernare dispune de 293 de parlamentari, la care se adaugă sprijinul celor 16 deputați ai minorităților naționale, astfel că, fără voturi din coaliție, moțiunea nu are șanse să fie adoptată.