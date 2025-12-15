Prima pagină » Politic » Zamfir, la dezbaterea moțiunii AUR împotriva ministrului Mediului: Diana Buzoianu este un Dorel obraznic, impertinent, care se agață de funcție și îi atacă pe cei care îi cer demisia

Zamfir, la dezbaterea moțiunii AUR împotriva ministrului Mediului: Diana Buzoianu este un Dorel obraznic, impertinent, care se agață de funcție și îi atacă pe cei care îi cer demisia

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac extrem de dur la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu, acuzând-o de incompetență, aroganță și lipsă totală de empatie în gestionarea crizei de la barajul Paltinu, care a lăsat fără apă aproximativ 120.000 de oameni.
Zamfir, la dezbaterea moțiunii AUR împotriva ministrului Mediului: Diana Buzoianu este un Dorel obraznic, impertinent, care se agață de funcție și îi atacă pe cei care îi cer demisia
Sursa: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
15 dec. 2025, 17:20, Politic

În plenul Senatului, Zamfir a declarat că a greșit atunci când a comparat-o pe ministra USR cu „Dorel”, susținând că aceasta ar fi „mai mult decât un Dorel”, prin comportamentul său agresiv și refuzul de a-și asuma responsabilitatea politică pentru dezastru.

Este un Dorel obraznic, impertinent, care se agață de funcție și îi atacă pe cei care îi cer demisia pentru gafele monumentale”, a afirmat liderul senatorilor PSD.

Daniel Zamfir a criticat lipsa unei reacții publice din partea ministrei Mediului față de persoanele afectate de criza apei, acuzând-o că nu și-a cerut scuze și că ar fi mințit în legătură cu informarea prealabilă privind riscurile de la barajul Paltinu.

„Nici măcar un regret, nici măcar o vorbă de compasiune pentru cei 120.000 de oameni afectați. Este o problemă de caracter, nu doar una politică”, a spus Zamfir.

Totodată, acesta a respins acuzațiile potrivit cărora PSD ar susține moțiunea inițiată de AUR, precizând că votul social-democraților este „pentru cetățeni, nu pentru AUR”.

„PSD a cerut demisia doamnei Buzoianu înainte de această moțiune. Nu dorim ca portofoliul Mediului să revină PSD, ci ca USR să numească un ministru competent, capabil să gestioneze un domeniu extrem de complex”, a subliniat liderul senatorilor PSD.

În discursul său, Zamfir a enumerat mai mulți responsabili din instituțiile implicate în gestionarea situației de la Paltinu, pe care i-a prezentat drept persoane numite politic de USR, și a cerut premierului o evaluare onestă a activității ministrei Mediului, în conformitate cu acordul politic al coaliției.

„O catastrofă de asemenea proporții nu afectează doar USR sau pe doamna Buzoianu, ci întreaga coaliție și Guvernul României. Dacă 120.000 de oameni fără apă nu sunt suficienți pentru asumarea răspunderii politice, câți mai trebuie?”, a conchis Daniel Zamfir.

Senatul dezbate și supune la vot, luni, moțiunea simplă inițiată de AUR, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie
Gandul
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
Libertatea
Bani în plus la pensie pentru acești seniori din România. Cine se califică pentru ajutorul de sărbători
CSID
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor