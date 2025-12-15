Zamfir: Toți senatorii PSD vor vota moțiunea împotriva doamnei Buzoianu

Întrebat luni la Digi24 ce vor face senatorii PSD la moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, Daniel Zamfir a spus: „Votează moțiunea categoric”.

„Să lași 120.000 de oameni atâta timp fără apă, arată că n-ai niciun pic de răspundere și trebuie să pleci. Ce nu se înțelege de către colegii de la USR este că atunci când ești într-un Guvern și când ești într-o funcție importantă, trebuie să-ți asumi răspunderea. Noi nu putem să fim solidari nici cu incompetența și nici cu minciuna”, a spus Zamfir.

Întrebat dacă senatorii vor vota în bloc, social-democratul a spus: „Evident da. Nu știu de ce există sau puneți la îndoială această chestiune. Absolut toți senatorii PSD vor vota moțiunea împotriva doamnei Buzoianu. Pentru că, repet, n-o să fim solidari niciodată cu minciuna și cu incompetența”.

Moțiunea cu titlul „Prahova sub asediu: Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu” a fost depusă de AUR.