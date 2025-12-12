Avem cifrele oficiale. Câți urși sunt în realitate în România

Ministerul Mediului a transmis într-un comunicat că studiul introduce, în premieră, o bază științifică pentru monitorizarea genetică a populației de urs brun și pentru zonarea managementului la nivel național, instrumente care vor fi folosite în fundamentarea politicilor publice din domeniu.

Câți urși sunt în România

Estimarea populației de urs brun a fost realizată pe baza analizelor genetice efectuate pe aproximativ 24.000 de probe colectate la nivel național.

Potrivit studiului, populația de urs brun din România este estimată, într-un scenariu conservator, între 10.657 și 12.787 de exemplare.

„Acest studiu nu este un exercițiu academic și nici un instrument pentru decizii extreme. Este, în primul rând, un instrument de management responsabil, echilibrat, care ne permite să protejăm oamenii, să prevenim conflictele și, în același timp, să conservăm o specie importantă pentru România”, a declarat ministra Diana Buzoianu.

Zonare națională și măsuri de prevenire

Ministerul Mediului subliniază că monitorizarea genetică a populației de urs brun vizează stabilirea periodică a mărimii populației, evaluarea diversității genetice, a structurii populaționale și a potențialului evolutiv al speciei, precum și implementarea unui plan de monitorizare genetică pe termen lung, cu metodologii standardizate și repetabile.

Pe baza rezultatelor studiului a fost realizată, în premieră, zonarea națională a managementului populației de urs brun. Teritoriul este împărțit în patru categorii: zone cheie pentru conservare, zone de management al conflictelor, zone de management durabil și zone marginale, clasificarea fiind realizată pe baza datelor genetice, distribuției habitatelor și istoricului conflictelor.

Proiectul include și măsuri de prevenire a conflictelor om–urs, prin instalarea a peste 1.100 de sisteme electrice de protecție pentru animale domestice, culturi agricole și bunuri materiale, conform Ministerului Mediului.