Dominic Fritz: Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri, chiar dacă PSD și AUR au votat cot la cot. Rămânem în coaliție

El susține că „miza PSD-ului și a partenerilor lor din AUR e tocmai să distragă atenția de la subiectul care macină zilele astea România: justiția capturată”.

„Ați observat că tot zgomotul în jurul Dianei este acompaniat de o tăcere totală din partea AUR și PSD în ceea ce privește justiția? Sorin Grindeanu trebuie să explice de ce PSD a încălcat protocolul de coaliție semnat de el, care prevede explicit că nu se vor vota moțiuni împotriva vreunui membru al Guvernului. Avem o luptă de dus. Nu abandonăm românii care încă speră la dreptate”, încheie liderul USR.

Senatul a adoptat, luni, moțiunea simplă „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, inițiată de AUR. Au votat „pentru” 74 de senatori, 43 contra, iar un senator s-a abținut.

Constituția României (art. 112) și Regulamentul Parlamentului stabilesc că motiunea simplă este un act prin care o Cameră (Camera Deputaților sau Senatul) își exprimă poziția oficială, pe politica internă/externă sau o problemă interpelată, neavând efecte juridice obligatorii direct asupra Guvernului, ci mai degrabă o valoare politică.

Senatorii social-democrați au anunțat că votează moțiunea împotriva Dianei Buzoianu.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat, în cadrul dezbaterii din Parlament, că această moțiune a AUR este „despre setea de spectacol”.

„Moțiunea de azi nu e un document politic. Mai degrabă un film prost, fără acțiune, fără scenariu. Nu e o moțiune simplă, e o moțiunea bambilici, cerută de PSD și executată de AUR ȘI SOS. Nu e despre apă, e despre setea de spectacol. Dacă este să spunem cinstit, această moțiune e o făcătură scrisă cu majuscule emoționale și minuscule intelectuale. A fost o situație foarte gravă la Paltinu”, a spus Diana Buzoianu.

