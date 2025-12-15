Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva Dianei Buzoianu, adoptată de Senat. PSD i-a cerut demisia Ministrei Mediului

Reacția lui Dominic Fritz: Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri, chiar dacă PSD și AUR au votat cot la cot. Rămânem în coaliție

„Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Chiar dacă PSD și AUR au votat cot la cot moțiunea simplă împotriva ministrei USR a mediului. USR nu abdică de la misiunea pe care și-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma statului român. Rămânem în coaliție! Diana Buzoianu are toată susținerea a noastră și a premierului să continue reformele pe care le-a început. O moțiune simplă nu are drept consecință demiterea ministrului”, a scris luni, pe Facebook, Dominic Fritz.

El susține că „miza PSD-ului și a partenerilor lor din AUR e tocmai să distragă atenția de la subiectul care macină zilele astea România: justiția capturată”.

„Ați observat că tot zgomotul în jurul Dianei este acompaniat de o tăcere totală din partea AUR și PSD în ceea ce privește justiția? Sorin Grindeanu trebuie să explice de ce PSD a încălcat protocolul de coaliție semnat de el, care prevede explicit că nu se vor vota moțiuni împotriva vreunui membru al Guvernului. Avem o luptă de dus. Nu abandonăm românii care încă speră la dreptate”, încheie liderul USR.

Senatul a adoptat, luni, moțiunea simplă „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, inițiată de AUR. Au votat „pentru” 74 de senatori, 43 contra, iar un senator s-a abținut.

UPDATE 17:53 BREAKING NEWS. Moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu a trecut

Moţiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni, de Senat, cu 74 de voturi ”pentru” şi 43 de voturi contra.

După anunțarea votului, Diana Buzoianu a declarat că nu își va da demisia din funcția de ministru al Mediului.

„Am asistat la o moțiune bambilici. Rezultatul nu e unul surprinzător: am mers în Parlament pentru că cred că trebuie să fie date toate informațiile necesare. Am spus foarte clar de la început, nu voi ceda, nu îmi voi da demisia, nu voi putea fi șantajată cu funcția”, a declarat Diana Buzoianu.

IMPORTANT. Trecerea unei moțiuni simple nu înseamnă automat demiterea unui ministru.

UPDATE 17:52

A început votul.

UPDATE 17:40 Buzoianu răspunde acuzațiilor

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, răspunde acum la tribună acuzațiilor primite din partea reprezentanților opoziției.

„Ați spus ca nu am fost empatică. Timp de două săptămâni am mers pe teren, am adus apă. Știți câte telefoane au dat parlamentarii absolut îngrijorați de această situație? Știți câte telefoane am primit de la parlamentarii PSD? Zero”, a declarat Diana Buzoianu

„Să vorbim despre incompetență. Bărbați de 50 de ani care văd o femeie tânără care conduce un minister și strigă incompetenta. În 5 luni de zile am renegociat cu Comisia Europeană astfel încât să nu ne fie blocate 6 miliarde de euro”, a mai menționat ministra.

UPDATE 17:20 Declarațiile USR-ului

Senatoarea USR Cynthia Păun a acuzat că senatorul PSD Daniel Zamfir este principalul inițiator al moțiunii simple împotriva ministrei Diana Buzoianu. „Condamnați-o pe Diana Buzoianu, că este vinovata, dar vinovată că a închis robinetul de bani pentru partide, pentru neamuri, pentru partenere de călătorie cu jet-urile Nordis, domnule Zamfir. Astăzi, PSD vine cu a doua moțiune împotriva ministrei mediului. Sigur, au depus-o prin locotenenții de la AUR nu direct, au depus-o prin vuvuzele, dar e scrisă cu mâinile domnului Zamfir”, a spus Cynthia Păun

UPDATE 17:18 Poziția UDMR

UDMR a anunțat că nu va vota moțiunea împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

UPDATE 17:05

„Asistăm la un nou deces politic. Trebuie să plătiți pentru că personificați ministerul. Nu aveți calitatea, pregătirea, nici măcar coptura mentală de a conduce un minister.”, a spus Nicolae Chelaru, din partea partidului AUR.

Zamfir, la dezbaterea moțiunii AUR împotriva ministrului Mediului: Diana Buzoianu este un Dorel obraznic, impertinent, care se agață de funcție și îi atacă pe cei care îi cer demisia

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac extrem de dur la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu, acuzând-o de incompetență, aroganță și lipsă totală de empatie în gestionarea crizei de la barajul Paltinu, care a lăsat fără apă aproximativ 120.000 de oameni.

În plenul Senatului, Zamfir a declarat că a greșit atunci când a comparat-o pe ministra USR cu „Dorel”, susținând că aceasta ar fi „mai mult decât un Dorel”, prin comportamentul său agresiv și refuzul de a-și asuma responsabilitatea politică pentru dezastru.

„Este un Dorel obraznic, impertinent, care se agață de funcție și îi atacă pe cei care îi cer demisia pentru gafele monumentale”, a afirmat liderul senatorilor PSD.

Daniel Zamfir a criticat lipsa unei reacții publice din partea ministrei Mediului față de persoanele afectate de criza apei, acuzând-o că nu și-a cerut scuze și că ar fi mințit în legătură cu informarea prealabilă privind riscurile de la barajul Paltinu.

„Nici măcar un regret, nici măcar o vorbă de compasiune pentru cei 120.000 de oameni afectați. Este o problemă de caracter, nu doar una politică”, a spus Zamfir.

„O catastrofă de asemenea proporții nu afectează doar USR sau pe doamna Buzoianu, ci întreaga coaliție și Guvernul României. Dacă 120.000 de oameni fără apă nu sunt suficienți pentru asumarea răspunderii politice, câți mai trebuie?”, a conchis Daniel Zamfir.

UPDATE 16:55 Atacuri la adresa Dianei Buzoianu

Senatorul PSD Daniel Zamfir a criticat activitatea ministrei USR Diana Buzoianu în discursul său din plenul Senatului. „Eu vă mărturisesc că am greșit în privința doamnei Buzoianu când am comparat-o cu un Dorel al politicii românești. Doamna Buzoianu nu e un Dorel. Recunosc ca am greșit doamna Buzoianu e mai mult decât un Dorel căci Dorel este un incapabil dar nu e un certăreț și nici arogant, e chiar un pic simpatic. Doamna Buzoianu e un Dorel arțăgos și agresiv care deși provoacă un dezastru de proporții care se agață cu gheruțele de funcție”, a spus Zamfir.

„Nu votăm pentru oameni în această seară, votăm pentru oamenii care ne-au trimis în Parlament. Pe colegii mei i-am rugat oamenii când au fost în circumscripții să voteze demiterea ministrei Mediului”, a afirmat senatorul PSD.

UPDATE Diana Buzoianu: Moțiunea nu e despre apă, e despre setea de spectacol

Luni, Senatul dezbate și supune la vot moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.

În plenul Senatului sunt prezenți 95 din cei 133 de senatori.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a venit la microfonul plenului Senatului, spunând, în termeni duri, că această moțiune a AUR este „despre setea de spectacol”.

„Moțiunea de azi nu e un document politic. Mai degrabă un film prost, fără acțiune, fără scenariu. Nu e o moțiune simplă, e o moțiune bambilici, cerută de PSD și executată de AUR și S.O.S. Moțiunea de față nu e despre apă, e despre setea de spectacol. Dacă este să spunem cinstit, această moțiune e o făcătură scrisă cu majuscule emoționale și minuscule intelectuale”, a spus Diana Buzoianu, în plenul Senatului.

UPDATE 16:40 Se strigă demisia Dianei Buzoianu

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat, în cadrul dezbaterii din Parlament, că această moțiune a AUR este „despre setea de spectacol”.

„Moțiunea de azi nu e un document politic. Mai degrabă un film prost, fără acțiune, fără scenariu. Nu e o moțiune simplă, e o moțiunea bambilici, cerută de PSD și executată de AUR ȘI SOS. Nu e despre apă, e despre setea de spectacol. Dacă este să spunem cinstit, această moțiune e o făcătură scrisă cu majuscule emoționale și minuscule intelectuale. A fost o situație foarte gravă la Paltinu”, a spus Diana Buzoianu.

UPDATE 16:30 A început dezbaterea

A început dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. În plenul Senatului sunt prezenți 95 dintre cei 133 de senatori, iar premierul Ilie Bolojan, care deține și calitatea de senator, participă la discuții.

Știrea inițială

Senatul are pe ordinea de zi de luni dezbaterea și votul moțiunii simple depuse de AUR, care solicită demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu, din partea USR.

Parlamentarii PSD au anunțat că vor vota în favoarea moțiunii, iar premierul Ilie Bolojan este prezent în plenul Senatului pentru a-și exprima sprijinul pentru ministra Mediului.

Zamfir: Toți senatorii PSD vor vota moțiunea împotriva doamnei Buzoianu

Absolut toți senatorii PSD vor vota moțiunea împotriva doamnei Buzoianu, a declarat luni Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD.

Întrebat luni la Digi24 ce vor face senatorii PSD la moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, Daniel Zamfir a spus: „Votează moțiunea categoric”.

„Să lași 120.000 de oameni atâta timp fără apă, arată că n-ai niciun pic de răspundere și trebuie să pleci. Ce nu se înțelege de către colegii de la USR este că atunci când ești într-un Guvern și când ești într-o funcție importantă, trebuie să-ți asumi răspunderea. Noi nu putem să fim solidari nici cu incompetența și nici cu minciuna”, a spus Zamfir.

Întrebat dacă senatorii vor vota în bloc, social-democratul a spus: „Evident da. Nu știu de ce există sau puneți la îndoială această chestiune. Absolut toți senatorii PSD vor vota moțiunea împotriva doamnei Buzoianu. Pentru că, repet, n-o să fim solidari niciodată cu minciuna și cu incompetența”.

Fost ministru PNL al Mediului: În locul Dianei Buzoianu aș fi demisionat

PNL nu va vota moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și nici moțiunea de cenzură împtoriva întregului Guvern, spune fostul ministru PNL al Mediului, Mircea Fechet. Totuși, spune că dacă el era în locul lui Buzoianu ar fi demisionat.

„Partidul Național Liberal nu va vota moțiunea împotriva ministrului Mediului, la fel cum nu va vota nici moțiunea împotriva întregului Cabinet, moțiunea de cenzură, pentru că noi considerăm că din această coaliție trebuie să facă parte în continuare atât PSD-ul, cât și USR-ul, pe lângă celelalte două partide, Partidul Național Liberal fiind unul dintre ele”, spune Fechet la Antena 3 CNN.

El afirmă că acea criză, de la Barajul Paltinul, ar fi putut fi evitată.

AUR a depus moțiunea simplă „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”

Parlamentarii AUR au depus miercuri în Senatul României moțiunea simplă intitulată„Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, prin care este denunțată situația gravă din județele Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de cetățeni au fost lăsați fără apă potabilă, apă caldă și căldură, ajungând să trăiască „ca în Evul Mediu”.

Moțiunea descrie „catastrofa provocată de incompetența ministrei Mediului, Diana Buzoianu, care, deși a știut despre procedura de golire a barajului Paltinu și despre riscurile aferente, nu a intervenit pentru a preveni prăbușirea alimentării cu apă în 13 localități, închiderea spitalelor și sistarea funcționării centralei de la Brazi”.