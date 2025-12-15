Moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului. Diana Buzoianu: Moțiunea nu e despre apă, e despre setea de spectacol

Luni, Senatul dezbate și supune la vot moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.

În plenul Senatului sunt prezenți 95 din cei 133 de senatori.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a venit la microfonul plenului Senatului, spunând, în termeni duri, că această moțiune a AUR este „despre setea de spectacol”.

„Moțiunea de azi nu e un document politic. Mai degrabă un film prost, fără acțiune, fără scenariu. Nu e o moțiune simplă, e o moțiune bambilici, cerută de PSD și executată de AUR și S.O.S. Moțiunea de față nu e despre apă, e despre setea de spectacol. Dacă este să spunem cinstit, această moțiune e o făcătură scrisă cu majuscule emoționale și minuscule intelectuale”, a spus Diana Buzoianu, în plenul Senatului.

Buzoianu: Autoritățile locale nu au avertizat Ministerul Mediului despre oprirea apei

Ministra USR a continuat subliniind că „a fost o situație foarte gravă la Paltinu”, dar că oamenii „au rămas fără apă din cauza incompetenței unor oameni, puși la nivel local, tot de către cei care astăzi strigă demisia”.

În timp ce în sală se strigă „Demisia”, Buzoianu a mai spus, în plenul Senatului, că moțiunea nu menționează și faptul că „aceste autorități operative de la nivel local au venit în multiple ședințe să spună că nu există riscul cu privire la alimentarea populației cu apa”. În plus, Buzoianu acuză autoritățile locale că instituția pe care o conduce nu a fost avertizată „nici măcar după ore întregi după ce apa a fost oprită la nivel local”.

Ministra Mediului a continuat spunând că „dacă aceste autorități, care oricum nu au fost capabile să vină să informeze Ministerul, dar și dacă le-ar fi informat, era treaba lor să vină cu soluții. Era treaba lor să vină pentru că de-aia sunt directori puși, de-aia au bugete, de-aia și-au salarii serioase. (…) Ei trebuiau să vină și cu soluții, lucru pe care evident nu l-au făcut”.

În final, Buzoianu a reiterat faptul că va „continua curățenia”. „Atâta timp cât voi rămâne la Ministerul Mediului, nimeni nu o să poată să mă șantajeze cu funcția, pentru că nu le convine lor că zboară oamenii lor incompetenți din funcții de la nivel local”, a conchis aceasta.

Senatorii PSD vor vota moțiunea

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni dimineață că absolut toți senatorii PSD vor vota moțiunea împotriva ministrei Diana Buzoianu.

„Să lași 120.000 de oameni atâta timp fără apă, arată că n-ai niciun pic de răspundere și trebuie să pleci”, a spus Zamfir luni, la Digi24.

Întrebat dacă senatorii vor vota în bloc, social-democratul a spus: „Evident da. Nu știu de ce există sau puneți la îndoială această chestiune. Absolut toți senatorii PSD vor vota moțiunea împotriva doamnei Buzoianu. Pentru că, repet, n-o să fim solidari niciodată cu minciuna și cu incompetența”.

De menționat în acest caz este faptul că trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru. Acesta este un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.