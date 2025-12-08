Diana Buzoianu despre criza apei de la Paltinu: „A fost creată o panică națională prin propagarea unor fake news-uri”. Reacția lui George Simion

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost invitată, luni, în plenul Camerei Deputaților pentru a explica situația gravă creată de lipsa apei potabile în localitățile din zona acumulării Paltinu, județul Prahova.

Pe parcursul dezbaterilor, membri ai AUR și PSD i-au cerut să părăsească sala. „Demisia!”, s-a strigat din rândul participanților.

Chemarea ministrei Mediului a venit pe fondul acuzațiilor formulate de partidul AUR, care au criticat modul în care aceasta a gestionat criza.

Buzoianu a explicat, în cadrul ședinței, că, de la începutul incidentului, obiectivul Ministerului Mediului a fost asigurarea alimentării cu apă a populației afectate.

„Am avut un obiectiv clar, și anume să aducem apă în localitățile care sunt astăzi afectate de această criză. Am făcut tot ce ține de mine și de Ministerul Mediului, iar astăzi, prin munca autorităților de la nivel local și național, există apă în toate localitățile și urmează ca în perioada următoare, după ce se realizează toate verificările de către DSP, să fie și apă potabilă.”, a spus Buzoianu.

Ea a mai declarat, însă, că pe fondul acestui efort s-a creat „o panică națională prin propagarea unor fake news-uri care au ridicat inclusiv riscul de securitate națională”.

Potrivit ministrei, ordinea evenimentelor care au condus la actuala criză a fost următoarea: pe 17 iunie și pe parcursul lunii iulie, Administrația Bazinală Buzău-Ialomița a informat Apele Române și Ministerul Mediului că lucrările planificate nu vor afecta alimentarea cu apă. Pe 9 octombrie și pe 22 octombrie, autoritățile locale și operatorii de apă au confirmat că nu există risc pentru populație, menționând doar posibila creștere a turbidității apei.

Situația critică a apărut pe 28 noiembrie, când operatorul ESZ a oprit alimentarea cu apă fără a anunța primarii sau ministerul, informația ajungând la Ministerul Mediului abia a doua zi, susține Buzoianu.

„Am pus mâna pe telefon și am sunat reprezentanții celor două autorități ca să aflu că, după ce opriseră apa ore întregi, încă nu văzuseră să organizeze nici măcar o ședință la nivel local între ei”, a spus Buzoianu.

Ministra a dezmințit, totodată, acuzațiile potrivit cărora ar fi semnat ordinul de începere a lucrărilor de la Paltinu sau că s-ar fi lansat o campanie de dărâmare a barajelor.

„Fals! Nu există niciun ordin semnat de mine pentru că pur și simplu nu există această atribuție la Ministerul Mediului pentru astfel de lucrări. Fals! Nu există nici măcar o singură campanie, la nivel național sau european, de dărâmare a acestor baraje. Dar întrebarea este simplă. Cui i-au fost benefice toate aceste fake news-uri? Cine a profitat de faptul că au creat o isterie națională și o panică națională prin informații false care au fost date în ultima săptămână?”, a spus Buzoianu.

Reacția lui George Simion, în plen

În cadrul aceleiași ședințe, George Simion, președintele AUR, a criticat modul în care Diana Buzoianu a gestionat criza de apă de la Paltinu și a dus la existența riscurilor pentru atâtea persoane.

„Ministra Mediului își bate joc de România și și-a asumat personal, în data de 26 noiembrie, că nu există niciun pericol pentru comunități, că accesul la apă este asigurat. S-a dovedit că nu răspândeam niciun fake news. S-a dovedit că spuneam adevărul”, a declarat Simion.

Președintele AUR, George Simion, a acuzat-o pe Diana Buzoianu de incompetență și lipsă de responsabilitate.

„Doamna ministru, ordinul 1743 din 23 iunie anul acesta… Controlați-l! De asta vă zic că sunteți incompetenți și nu vârsta e problema, ci ordinele, legile și modalitatea în care voi spuneți populației că totul e bine. Păi dacă după ce ați răspândit aceste minciuni mai veniți și spuneți că nu e nicio problemă cu aceste baraje, voi vă așteptați ca românii să creadă după ce vă arătăm dovezile și oamenii suferă? Doamna ministru, dumneavoastră nu aveți ce căuta în scaunul acesta de ministru. De vină nu sunt extremiștii, nu sunt rușii, așa cum ați încercat dumneavoastră să induceți mai devreme, ci propria dumneavoastră incompetență. Nu aveți ce căuta acolo și mulți dintre dumneavoastră îmi dați dreptate.”, a declarat Simion.