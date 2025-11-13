Barometrul Informat punct ro – INSCOP: 70% dintre românii din mediul rural spun că ar vota cu AUR și PSD

Cercetarea a arătat că 49% dintre locuitorii din mediul rural își exprimă preferința pentru AUR, 21% pentru PSD, 12% pentru PNL, 7% pentru USR.

De asemenea, 30% dintre persoanele care locuiesc în mediul urban ar opta să voteze cu AUR, 19% dintre aceștia susțin PSD, 17% USR, 17% PNL, 6% UDMR, 5% SENS.

Astfel, cercetarea demonstrează existența unor diferențe consistente între opțiunile de vot din mediul urban și cele din rural în care AUR domină masiv preferințele electorale, urmat la distanță mare de PSD.

Cum explică experții diferențele dintre mediul rural și cel urban

„Barometrul Informat.ro – INSCOP relevă diferențe consistente între opțiunile de vot din mediul urban unde competiția se echilibrează între AUR, PSD, USR și PNL, respectiv cele din rural în care AUR domină masiv preferințele electorale, urmat la distanță mare de PSD. Această structură reflectă nu doar opțiuni partizane, ci moduri diferite de raportare la puterea politică și la discursul public. Urbanul, expus la diversitate mediatică și o cultură politică mai deliberativă generează un electorat mai fragmentat, cu preferințe diverse. Ruralul, în schimb, funcționează pe baza unei coeziuni simbolice mai puternice, în care formarea opiniei depinde de rețele tradiționale care, pe fondul problemelor sociale și economice mult mai acute decât în urban, favorizează partidele care cu discurs populist, radical sau care oferă sentimentul de protecție”, a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie -3 noiembrie 2025. Metoda de cercetare a fost interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%, au precizat realizatorii barometrului.