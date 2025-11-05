SONDAJ INSCOP / Peste jumătate dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită

Cel mai recent Barometru INSCOP, realizat între 25 octombrie și 2 noiembrie, arată că românii nu mai au încredere în direcția în care merge țara.

24% dintre români consideră că țara e pe o traiectorie bună, 66,3% spun că lucrurile sunt scăpate de sub control.

Sentimentul general al societății este pesimismul, mai ales în râdnul persoanelor în vârstă și în mediile rurale, unde 70% dintre cei intervievați consideră că România nu se află pe o traiectorie bună.

Stare generală de pesimism

În schimb, tinerii și cei cu studii superioare cred într-o schimbare în bine a țării – patru din zece consideră asta.

Din punct de vedere sociologic, aceste cifre reflectă un mix de nemulțumiri date de starea economică a țării și neîncrederea în clasa politică, la care se adaugă scandalurile din administrație și corupția generală.

Starea generală de pesimism se reflectă, potrivit specialiștilor, în consum (care scade), în investiții (care scad și ele) în angajamentul electoral (oamenii nu se mai duc să voteze).

Sondajul a fost realizat telefonic, pe un eșantion de 3.000 de persoane. Marja de eoare este de +/-2%.

Acesta este, de altfel cea mai amplă anchetă socială din acest an.

Următoarea temă de anchetă este intenția de vot.