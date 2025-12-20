Atac într-un oraș din Franța. Agresorul a fost împușcat de polițiști

Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost ucis de poliție în centrul orașului Ajaccio din Corsica. Agresorul este un bărbat în vârstă de 26 de ani. El a fost împușcat mortal în jurul prânzului, potrivit Le Figaro.

La fața locului au fost trimise numeroase echipaje de securitate, iar polițiștii care au deschis focul au fost cei de la Poliția Națională.

Incidentul s-a produs pe Cours Napoléon, o arteră aglomerată din centrul orașului Ajaccio, au transmis procurorii. Nicio altă persoană nu a fost rănită în timpul incidentului, au mai arătat anchetatorii.

Zona a fost izolată. Anchetatorii încearcă să afle ce a provocat incidentul de sâmbătă.