Sondaj CURS: 70% dintre români cred că România merge într-o direcție greșită / Călin Georgescu, George Simion și Nicușor Dan, pe primele locuri la capitolul încredere

Un sondaj național realizat de CURS arată că 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 24% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție bună. 6% nu au avut un răspuns.
Sondajul indică un nivel ridicat de scepticism față de clasa politică. Niciun politician nu reușește să adune un sprijin majoritar.
Călin Georgescu este la 40% încredere, George Simion la 38% și președintele Nicușor Dan la 34%. Aceștia sunt urmați de Sorin Grindeanu și premierul Ilie Bolojan (26%). Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz și Diana Șoșoacă au fiecare câte 19%.
Armata și pompierii (79%), Biserica (70%) și Poliția (56%) se află în topul instituțiilor apreciate. În zona pozitivă intră și Uniunea Europeană (55%), mediul privat (52%) și ONU (50%). La polul opus se află instituțiile politice: Președinția (40%), Guvernul (27%), Curtea Constituțională (26%) și Parlamentul (25%).
Sondajul mai arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, PSD 23%, iar PNL 16%. USR este cotat cu 12%, UDMR și SOS România cu câte 5%, Partidul Oamenilor Tineri cu 3%, iar alte formațiuni cumulează 2%.
Întrebați despre cel de-al doilea pachet de măsuri economice, 36% dintre români au spus că unele decizii au fost corecte, altele nu, 29% le consideră nejustificate, iar 24% le văd ca justificate și necesare.
Peste opt din zece respondenți afirmă că au simțit direct efectele acestor măsuri: 52% au declarat un impact foarte mare, iar 31% unul mare. Doar 9% spun că schimbările i-au afectat puțin, iar restul foarte puțin sau deloc.
46% dintre români consideră că situația lor financiară s-a înrăutățit în ultimul an, 32% spun că au rămas la același nivel, dar nu sunt mulțumiți, iar 4% afirmă că le-a mers mai bine.
Sondajul CURS a fost realizat la nivel național în perioada 5–19 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația României, cu o marjă de eroare de ±3%.