Derapaj al consilierul prezidențial Vlad Voiculescu? Atac dur la INSCOP, PNL și Ciucu / Reacția lui Remus Ștefureac pentru „cei care se victimizează aiurea”

Într-o postare pe rețelele sociale, Voiculescu acuză că „INSCOP livrează pentru PNL” și că liberalul Ciprian Ciucu folosește „sondaje otrăvite” pentru a influența votul bucureștenilor. Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a răspuns controverselor stârnite de sondajul pentru Primăria Capitalei îndemnând toate partidele și toți candidații – „inclusiv cei care se victimizează aiurea” – să publice transparent, în numele democrației și al respectului față de cetățeni, toate sondajele interne reale comandate în ultimele trei săptămâni din bani publici.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât Vlad Voiculescu este, de câteva zile, consilier prezidențial onorific al președintelui Nicușor Dan, responsabil cu reziliența, inovația și solidaritatea europeană. Declarațiile sale dure și profund politice vin la scurt timp după ce un alt consilier, fostul premier Ludovic Orban, a fost eliberat din funcție după declarațiile sale publice privind folosirea imaginii șefului statului și criticile la adresa USR.

Sondajul care a aprins conflictul

Declarațiile vin după ce un sondaj INSCOP, prezentat joi, îl plasează pe Daniel Băluță (PSD) și pe Ciprian Ciucu (PNL) pe primele poziții în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, în timp ce candidatul USR, Cătălin Drulă, este creditat cu un scor semnificativ mai mic, sub scorul celor doi favoriți și în urma independentei Anca Alexandrescu, susținută de AUR.

Aceste cifre sunt interpretate de Voiculescu drept o încercare deliberată de a remodela percepția publică asupra șanselor candidaților.

„INSCOP livrează pentru PNL”. Voiculescu invocă precedentele din 2024

„INSCOP livrează pentru PNL. Au dat-o rău de tot în bară și în 2024: Piedone umflat la 39% (a luat 15%), Nicușor dat la 30% (a luat 47%), Burduja ridicat artificial, Geoană umflat de patru ori. Asta e ‘expertiza’”, scrie Voiculescu, sugerând că institutul ar fi favorizat PNL și în campaniile anterioare, prin sondaje.

Consilierul prezidențial îi acuză pe Ciprian Ciucu și PNL că „folosesc fix tacticile murdare de anul trecut”, vorbind despre „sondaje otrăvite” și despre metode similare cu cele folosite, în viziunea sa, împotriva lui Nicușor Dan în campaniile din 2016 și 2024.

Voiculescu face trimitere și la așa-numita „operațiune Echilibru și Verticalitate” de anul trecut, pe care spune că Ciucu ar fi girat-o atât ca primar, cât și ca membru în stafful de campanie al PNL, sugerând o strategie coordonată de modelare a sondajelor de opinie în favoarea liberalilor.

„Sondaje otrăvite” și acuzația că sunt „umflați extremiștii”

Unul dintre cele mai sensibile puncte din mesajul consilierului prezidențial vizează poziționarea Ancăi Alexandrescu în sondajul INSCOP. Voiculescu afirmă că „sondajul lui Ciucu o împinge artificial pe Anca Alexandrescu și mobilizează electoratul suveranist”, acuzând că liberalul ar contribui indirect la creșterea unei candidate susținute de AUR.

„Bucureștiul are nevoie de un primar cu caracter, nu de cineva care umflă extremiști”, scrie acesta, sugerând că jocul de sondaje ar avea ca efect consolidarea polului suveranist în Capitală.

Voiculescu îl critică și la nivel personal pe candidatul PNL, susținând că „șocant e altceva: un om care vrea să conducă Bucureștiul recurge la manipulări ieftine. Asta spune tot despre caracter.”

De la sondaje citate, la acuzații frontale

De-a lungul ultimilor ani, sondajele INSCOP au fost frecvent preluate și comentate în spațiul public de toate marile partide, inclusiv de USR, în momentele în care cifrele le erau favorabile – fie că era vorba despre evoluția intențiilor de vot, fie despre profilul electoratului, cum sunt studiile recente care arată USR în fruntea preferințelor votanților cu studii superioare.

Actualul atac marchează, astfel, o schimbare de ton: un lider USR ajuns consilier prezidențial acuză direct institutul că „face jocurile PNL” și că produce sondaje „trucate” în favoarea liberalilor.

Reacția directorului INSCOP la controverse

Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a răspuns controverselor stârnite de sondajul pentru Primăria Capitalei îndemnând toate partidele și toți candidații – „inclusiv cei care se victimizează aiurea” – să publice transparent, în numele democrației și al respectului față de cetățeni, toate sondajele interne reale comandate în ultimele trei săptămâni din bani publici. El arată că un astfel de gest ar fi „simplu și util” pentru București și invocă exemplul președintelui Nicușor Dan, care în campania pentru Primăria Capitalei din 2024 a făcut public un sondaj în care era abia pe locul doi, prezentând această atitudine drept „calea onestă” ce ar trebui urmată. „Partidele, candidații și echipele lor știu foarte bine despre ce vorbesc”, conchide Ștefureac.