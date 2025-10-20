Sondaj INSCOP. Cât de important este norocul în viață pentru români. 41,6% dintre români au avut o experienţă în care o superstiţie s-a îndeplinit

Pentru români, norocul continuă să reprezintă un factor important în viața lor. Asta arată ultimul sondaj INSCOP Research. Potrivit lui, procentul de persoane care consideră norocul foarte important în viață este de 75,3%.

Cercetarea, parte a Barometrului „România între Magie şi Ezoterie”, a fost prezentată luni la Sala Media a Muzeului Ţăranului Român.

La același capitol, al norocului, 21,4% sunt de părerea contrarie. 3,3% dintre respondenți nu au oferit un răspuns în ceea ce privește norocul în viața lor.

Sondajul INSCOP s-a bazat pe analiza credințelor românilor, dar în raport cu orientările lor politice.

Astfel, rezultatele demonstrează că norocul este considerat important mai ales de votanții PSD, de bărbați și de locuitorii din București. Cei care nu cred în importanța norocului sunt în principal votanți USR și locuitori din orașele mici.

Potrivit acelorași date, 30,9% dintre români afirmă că au un număr norocos sau preferat, iar 68,5% spun că nu au unul.

Numerele norocoase sunt mai frecvente printre votanții AUR, tinerii sub 30 de ani și bucureșteni. Cei fără un astfel de număr sunt mai ales votanți USR, persoane peste 60 de ani și angajați la stat.

Capitolul superstiții pentru români

La subiectul superstiții, opiniile s-au schimbat, iar românii au demonstrat că sunt mai reticenți. Potrivit sondajului INSCOP, 41,6% dintre participanți au spus că au avut o experiență personală în care o superstiție s-a adeverit, în timp ce 55,5% au spus că nu au avut niciodată o astfel de situație.

Potrivit datelor, aceste experiențe sunt mai frecvente la votanții PSD, tinerii sub 30 de ani, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din București.

Cei care afirmă că dus lipsa unor astfel de experiențe sunt, mai ales, votanții USR și persoanele trecute de 60 de ani.

În privința domeniilor unde superstițiile contează cel mai mult, 31,1% dintre respondenți cred că este bine să le iei în considerare când vine vorba de sănătate. 9,9% le consideră importante în dragoste sau relații, 9,3% în carieră sau la angajare, 8,7% în deciziile zilnice, 7,7% în bani și 3,9% în examene, interviuri sau concursuri.

Ce superstiții contează pentru români

O serie de superstiții ies în evidență pentru români, conform datelor oferite de INSCOP.

Mai exact, 15,8% dintre români cred că dacă o pisică neagră le taie calea, le aduce ghinion, în timp ce 82,7% nu cred în această superstiție.

Când vine vorba despre mersul pe sub o scară, doar 3,7% dintre români cred că acest obicei le aduce ghinion, iar 91,6% resping această idee.

În privința întoarcerii din drum, 22,3% cred că acest gest atrage ghinion, iar 76,4% nu sunt de acord cu această credință.

Doar 6,4% dintre români declară că au apelat la persoane considerate „vrăjitoare” sau „descântătoare”, iar 93,5% spun că nu au făcut acest lucru niciodată.

Printre cei care au apelat la astfel de persoane se regăsesc mai des votanții PSD și persoanele cu educație primară. Cei care nu au apelat la ele sunt în special votanți USR și locuitori din București.