Prima pagină » Social » Se reia de vineri seara furnizarea apei în Prahova. Apa nu este de băut

Se reia de vineri seara furnizarea apei în Prahova. Apa nu este de băut

Furnizarea apei în localitățile afectate de criza din ultimele zile va fi reluată de vineri, de la ora 23.00. Autoritățile atrag atenția că apa nu poate fi consumată, nu poate fi folosită pentru igienă, spălarea alimentelor sau gătit.
Se reia de vineri seara furnizarea apei în Prahova. Apa nu este de băut
Foto: ISU Prahova
Cosmin Pirv
05 dec. 2025, 19:58, Social

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a adoptat vineri seara hotărârea privind măsurile care se vor lua pentru începerea furnizării apei cu restricții către localitățile afectate, progresiv începând cu ora 23.00.

„Aceasta va fi folosită doar pentru evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere de la nivelul grupurilor sanitare!”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul Prefecturii Prahova.

Hotărârea cuprinde o serie de măsuri ce vor fi implementate la nivelul operatorilor de apă, DSP Prahova, ISU Prahova și primăriilor afectate.

Autoritățile anunță că se interzice utlizarea apei furnizate prin conducte pentru consum, igiena personală a corpului, mâinilor sau dinților, spălarea alimentelor și gătit.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova va transmite mesaje prin sistemul RO-ALERT cu o periodicitate de 3 ore, cu privire la calitatea apei din rețea, în intervalul orar 6.00-22.00.

„Până la anunțul oficial al autorităților privind siguranța consumului de apă din rețea, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Prahova și Hidro Prahova vor continua distribuirea de apă îmbuteliată din rezervele de stat și de la parteneri”, se mai spune în comunicat.

Recomandarea video

Cupa Mondială 2026: Dacă se va califica, România va întâlni SUA, Paraguay și Australia / Meciul Mexic – Africa de Sud deschide CM
G4media
Cazinoul din Constanţa, decorat de Crăciun. Cât costă o şedinţă foto de 30 de minute aici
Gandul
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
„Cadoul” de ziua lui Grindeanu făcut de opoziție: moțiunea de cenzură ca să scape de Bolojan și de „progresiștii” USR
Libertatea
Aceste zodii sunt favorizate de univers în decembrie! Sărbătorile le aduc noroc și surprize neașteptate
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor