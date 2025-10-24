Sondaj INSCOP Research: Trei din zece români ar cumpăra un automobil hibrid dacă ar avea bani

Conform Barometrului Securității Energetice realizat de INSCOP Research, în perioada 29 septembrie – 7 octombrie 2025, la comanda Strategic Thinking Group, 30,9% dintre români ar alege să cumpere un automobil hibrid dacă ar avea suficienți bani.

Alte 19,9% ar opta pentru o mașină pe motorină, 18,6% pentru una electrică, 18,1% pentru benzină, 6,3% pentru GPL, iar 3,7% nu au știut ce să răspundă.

Datele sondajului arată diferențe clare între categoriile de populație: votanții USR, persoanele cu venituri ridicate și cei cu studii superioare preferă mașinile hibride, în timp ce motorina este opțiunea dominantă pentru cei cu studii primare și venituri reduse.

Mașinile electrice atrag în special votanții PNL și persoanele cu vârste între 30 și 45 de ani.

În schimb, cei care ar cumpăra o mașină pe benzină sunt mai frecvent votanți AUR, au venituri scăzute și vârste între 45 și 60 de ani.

Sondajul, realizat telefonic (CATI) pe un eșantion de 1.100 de persoane reprezentativ la nivel național, are o marjă de eroare de ± 2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Barometrul Securității Energetice, aflat la cea de-a cincea ediție, va fi lansat oficial pe 28 octombrie, la Academia de Studii Economice din București, în cadrul seriei de conferințe NewMoneyTalks, organizate cu sprijinul ASE, Romgaz, OMV Petrom, PPC Renewables și Rezolv Energy.

Evenimentul va include și o dezbatere despre principalele teme ale cercetării: impactul războiului din Ucraina asupra crizei energetice, exploatarea gazelor din Marea Neagră, solidaritatea energetică regională, sursele regenerabile, prețurile la energie și sprijinul pentru consumatorii vulnerabili.