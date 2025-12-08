Producătorul Snickers a cumpărat oficial compania care produce Pringles. Tranzacția aștepta aprobarea UE din luna iunie  

Comisia Europeană a anunțat luni, într-un comunicat de presă, că a aprobat necondiționat achiziția Kellanova Company, cunoscută anterior ca Kellogg Company, de către Mars Inc., o tranzacție evaluată la 36 de miliarde de dolari, după ce în iunie a fost deschisă o investigație antitrust, scrie baha.com.

„Comisia a concluzionat că tranzacția propusă nu ridică probleme de concurență în Spațiul Economic European”, se arată în comunicat, precizând că investigația a arătat că această fuziune nu ar crește puterea de negociere a companiei Mars în raport cu comercianții.

Cele două companii au anunțat acordul anul trecut, iar acesta a primit undă verde din partea Comisiei Federale pentru Comerț din Statele Unite în luna iunie a acestui an. Acțiunile Kellanova au crescut cu 0,37 la sută după anunț, fiind tranzacționate la prețul de 83,45 dolari pe unitate.

„Am analizat cu mare atenție această tranzacție pentru a ne asigura că Mars nu va dobândi putere suplimentară asupra comercianților cu amănuntul, putere care ar putea duce, de exemplu, la prețuri mai mari pentru magazine și, în cele din urmă, pentru consumatori. Analiza noastră nu a găsit nicio dovadă că acest risc există, așa că am decis să aprobăm achiziția. Vom continua să ne folosim pe deplin de competențele noastre în temeiul Regulamentului privind concentrările economice pentru a ne asigura că prețurile alimentelor sunt accesibile în concurență”, a declarat Teresa Ribera, vicepreședinte executiv pentru tranziție curată, justă și competitivă

Kellanova este cunoscută pentru deținerea unor gustări celebre, inclusiv Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts, Rice Krispies Treats, precum și cereale Kellogg’s.

Mars, cu sediul central în Statele Unite, este un furnizor global de produse alimentare, hrană pentru animale de companie și servicii dedicate îngrijirii acestora. Portofoliul companiei include batoane de ciocolată precum Twix, Mars și Snickers și Bounty, pliculețe de ciocolată precum M&M’s, produse zaharoase precum Skittles, gumă de mestecat precum Airwaves și Extra, dar și batoane de gustări precum BE-KIND. Mars este prezent și pe segmentul pet food, prin branduri ca Whiskas și Royal Canin, și produce, de asemenea, orez comercializat sub marca Ben’s Original.