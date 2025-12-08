Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari

ANPIS anunță, luni, că va vira în avans, prin agențiile teritoriale (AJPIS), sumele pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistență socială, drepturi aferente lunii noiembrie 2025.

Este vorba despre alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Calendarul pentru plata acestor beneficii sociale a fost devansat, întrucât ele se plăteau, de regulă, spre final de lună. Decizia a fost luată pentru ca banii să ajungă la beneficiari înaintea sărbătorilor de iarnă.

„Pentru a ne asigura de faptul că cetățenii primesc banii înainte de Sărbătorile de iarnă, ANPIS prin agențiile teritoriale va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistență socială care de regulă se plăteau spre final de lună. Astfel, în decembrie, drepturile persoanelor cu dizabilități vor ajunge în conturile bancare în data de 12 decembrie 2025, iar plata acestora prin mandat poștal, se va realiza în perioada 18–24 decembrie 2025”, a anunțat ANPIS într-un comunicat de presă.

VMI, plasament, hrana pentru TBC și HIV – plăți stabilite până în data de 24 decembrie

Instituția mai anunță că pentru alte beneficii sociale, precum venitul minim de incluziune (VMI), alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC și alocația lunară de hrană pentru persoane cu HIV/SIDA, plățile vor fi efectuate în funcție de metoda de plată aleasă de către beneficiari.

Concret, în cazul celor care au optat să primească banii pe card, plățile se vor efectua în 19 decembrie 2025. Cei care au selectat primirea acestor drepturi prin mandat poștal vor avea banii până cel târziu în 24 decembrie 2025.