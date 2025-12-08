Înghețarea activelor South Stream Transport: Olanda blochează bunurile operatorului rus al conductei TurkStream

Măsura intervine în contextul unui litigiu complex, cu implicații energetice majore pentru Europa.

Decizia instanței olandeze

Tribunalul districtual din Amsterdam a hotărât înghețarea activelor South Stream Transport, filială a gigantului rus Gazprom, pentru a garanta o eventuală plată a despăgubirilor solicitate de DTEK Krymenergo, scrie TVP World.

Măsura, aplicată încă din iulie, vine după ce firma ucraineană a revendicat pierderi suferite ca urmare a confiscării activelor sale din Crimeea în 2014, imediat după anexarea peninsulei de către Rusia.

În noiembrie 2023, un tribunal de arbitraj din Haga a stabilit că Federația Rusă trebuie să plătească 179 de milioane de euro despăgubiri, plus dobânzi și cheltuieli de judecată. Moscova a contestat decizia, iar cazul se află în prezent pe rolul unei curți de apel olandeze.

Argumentele părților

Potrivit publicației ruse Vedomosti, procedura de înghețare reprezintă o etapă a demersului DTEK de a executa hotărârea internațională, vizând companii rusești cu legături directe cu statul. South Stream Transport a contestat măsura în august, susținând că operează independent de guvernul de la Moscova, deși Gazprom deține participația majoritară.

Impactul asupra conductei TurkStream

South Stream Transport administrează secțiunea offshore a conductei TurkStream, ultima rută funcțională prin care gazul rusesc ajunge direct în Europa. Conducta traversează Marea Neagră și Turcia, alimentând sudul continentului, după ce tranzitul prin Ucraina și alte rute anterioare a fost sistat.

Deși valoarea activelor înghețate nu a fost dezvăluită, cazul pune presiune asupra infrastructurii energetice rusești din afara țării și intensifică disputa economică dintre Kiev și Moscova. Măsura ar putea avea consecințe pe termen mediu pentru stabilitatea aprovizionării energetice în regiune, în contextul restrângerii căilor de export pentru gazul rusesc.