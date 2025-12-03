Olanda confirmă primul caz de gripă aviară la pisici

Un prim caz de gripă aviară la pisici a fost confirmat în Olanda.

Infecția a fost raportată de un proprietar al unui pui de pisică ce a murit la puțină vreme după ce-l luase dintr-un adăpost. Pisoiul a fost examinat de Centrul de Cercetare Bioveterinară Wageningen, care a raportat infecția cu virusul gripei aviare H5N1 pe 19 noiembrie.

Pisoiul provenea dintr-un cuib de la o fermă de capre. Cei șapte frățiori ai lui au murit, de asemenea, probabil, tot din cauza acestui virus.

Virusul nu a fost identificat la caprele de lapte

Echipa de specialiști a Autorității pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum din Olanda (NVWA) a vizitat ferma de capre pe 20 noiembrie și a examinat cele trei pisici prezente, inclusiv pemama pisoiului.

Au fost incluse și caprele de lapte. Această examinare nu a constatat gripă aviară.

Nu este cunoscut foarte clar cum s-au infectat pisoii cu virusul gripei aviare.

Proprietarul a raportat că mama a găsit carcasa unei păsări sălbatice pe 27 octombrie și a adus-o în cuib. Este posibil ca această pasăre să fi fost infectată și ca pisoii, mâncând-o, să se fi infectat.

Proprietarilor de pisici li s-au oferit teste pentru gripa aviară

Autoritatea Olandeză pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum a informat Serviciul Municipal de Sănătate (GGD) local despre situație, iar acesta a contactat toți noii proprietari ai pisoilor.

Acolo unde a fost necesar, având în vedere perioada de incubație, proprietarilor li s-a oferit un test pentru gripa aviară.

A fost inițiată o monitorizare activă pentru mai mulți dintre ei. Până în prezent, niciunul dintre pisoi nu a dezvoltat simptome.

Simptome

Detectarea gripei aviare la pisoi confirmă teoria existentă conform căreia virusul poate apărea și la mamifere.

Este pentru prima oară când un vaz de gripă aviară a fost identificat la un mamifer, însă specialiștii spun că riscul ca acestea să se infecteze este, totuși, scăzut.

Cu toate acestea, în Olanda, proprietarii de pisici sunt sfătuiți să stea în alertă. Dacă o pisică prezintă simptome, este recomandată consultarea de urgență a veterinarului și măsuri de igienă adecvate.

Printre simptome se numără: febra, gâfâitul, dificultățile de respirație, letargia, conjunctivita, secrețiile nazale, ochii roșii, secreții mucoase din ochi sau nas, semne neurologice, cum ar fi tremorul sau mersul instabil.