Elveția extinde măsurile împotriva gripei aviare. Virusul circulă în toată Europa

Oficiul Federal pentru Siguranța Alimentară și Medicină Veterinară a decis la finele săptămânii extinderea măsurilor de prevenție împotriva gripei aviare la nivelul întregii țări. Experții veterinari au explicat că acțiunile sunt necesare pentru a preveni pătrunderea virusului în ferme și pentru a proteja atât crescătorii, cât și economia agricolă.

Decizia a urmat depistării virusului la rațe și la o lebădă din orașul Wil. Autoritățile elvețiene au avertizat că în această perioadă „virusul circulă intens în Europa”, mai ales în rândul păsărilor migratoare.

Situația este una specială, deoarece păsările infectate „nu sunt păsări migratoare, ci trăiesc permanent pe lacul orașului Wil, în cantonul St. Gallen”. Acest lucru arată că virusul poate apărea și în zone unde până acum nu exista risc ridicat.

Elveția impune reguli stricte pentru protejarea păsărilor

Noile reguli se aplică atât fermierilor, cât și celor care dețin doar câteva păsări în gospodărie. Măsurile instituite sunt stricte: limitarea accesului păsărilor domestice la zone protejate, separarea speciilor și aplicarea unor reguli stricte de igienă. „Scopul este evitarea oricărui contact între păsările sălbatice și cele domestice”, au explicat specialiștii elvețieni.

Crescătorilor li s-a cerut să fie atenți la sănătatea animalelor lor. Ei trebuie să anunțe imediat medicul veterinar dacă observă semne suspecte, precum dificultăți de respirație, lipsa ouălor sau mortalitate neobișnuită.

Avertisment și pentru populație

Populația generală este și ea vizată de avertizări. „Trecătorii nu trebuie să atingă păsările sălbatice moarte sau bolnave”, recomandă autoritatea elvețiană pentru siguranța alimentară. Acestea trebuie raportate autorităților, care le vor prelua pentru analize. Specialiștii au explicat că manipularea necorespunzătoare a unei păsări infectate poate favoriza răspândirea virusului în mediul înconjurător.

Deși gripa aviară este extrem de contagioasă pentru păsări, riscul pentru oameni rămâne foarte scăzut. Produsele din carne de pui și ouă sunt considerate în continuare sigure pentru consum.

Cu aceste măsuri, Elveția speră să limiteze răspândirea virusului și să protejeze sănătatea animalelor de pe întreg cuprinsul său.