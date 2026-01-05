Elveția anunță înghețarea imediată a activelor deținute de Nicolas Maduro

Autoritățile elvețiene au anunțat că vor îngheța imediat toate activele deținute în Elveția de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, precum și de persoanele din cercul său apropiat.

Decizia a fost luată de Consiliul Federal, care a explicat că măsura are rolul de a preveni transferul sau ascunderea unor fonduri suspecte.

Într-un comunicat oficial, guvernul elvețian a precizat că, în cazul în care proceduri judiciare viitoare vor demonstra că respectivele fonduri au fost obținute ilegal, Elveția va face demersuri pentru ca banii să fie returnați și să ajungă în beneficiul poporului venezuelean.

Măsura se înscrie în eforturile internaționale de monitorizare a fondurilor asociate regimului de la Caracas, în contextul acuzațiilor repetate de corupție și deturnare de resurse publice care îl vizează pe Nicolas Maduro și cercul său de putere.