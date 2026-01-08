Alarmă sanitară în Elveția: un val de gripă fără precedent

Valul de gripă din Elveția se conturează ca fiind unul dintre cele mai severe înregistrate până acum, au transmis autoritățile sanitare, citate de swissinfo.ch. Potrivit Oficiului Federal de Sănătate Publică (FOPH), vârful epidemiei nu a fost încă atins.

Cresc cazurile respiratorii

Numărul cazurilor a scăzut ușor în ultima săptămână. Datele oficiale indică 33,5 cazuri de gripă confirmate în laborator la 100.000 de locuitori, în scădere cu 4,6% față de săptămâna anterioară. Reducerea nu reflectă însă îmbunătățirea reală a situației. „Scăderea are legătură doar cu întârzieri în raportarea cazurilor din perioada sărbătorilor”, susțin responsabilii din sănătate.

După o pauză temporară în perioada festivă, numărul consultațiilor ambulatorii pentru infecții respiratorii acute este din nou în creștere și indică reluarea intensă a circulației virusurilor sezoniere.

Mai multe forme de gripă în circulație

Autoritățile sanitare spun că, în acest sezon, circulă mai ales două forme ale virusului gripal A. Specialiștii au identificat, totodată, o nouă variantă genetică a uneia dintre aceste tulpini, respectiv H3N2, fără indicii că aceasta ar provoca forme mai grave de boală.

Zonele urbane și intens tranzitate au raportat mai multe cazuri, în timp ce regiunile mai puțin populate au fost mai puțin afectate.

RSV în creștere, Covid în scădere

Pe lângă gripă, virusul respirator sincițial (RSV) continuă să se răspândească în Elveția. Încărcătura virală detectată în apele uzate este în creștere în mai multe regiuni, la un nivel comparabil cu cel din sezonul trecut, potrivit FOPH.

În schimb, valul de Covid-19 a atins apogeul în toamna trecută, iar numărul infecțiilor se află într-o ușoară scădere. Autoritățile sanitare precizează că nivelurile actuale sunt similare cu cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut.